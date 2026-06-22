La emotiva despedida de Pocius: «Hala Madrid, creo que nuestros caminos se cruzarán de nuevo»

Siguen las despedidas en el Real Madrid de baloncesto. La última ha sido la de Martynas Pocius, quien, como venimos contando en OKDIARIO, se ha marchado del club junto a Sergio Rodríguez, ya ex director deportivo, y Paco Robles, ex director ejecutivo. El lituano era la mano derecha del canario en los despachos de Valdebebas y su hombre de máxima confianza, y este lunes ha querido decir adiós de manera especial con una carta a través de sus redes sociales.

«¿Por dónde empiezo? Después de casi un año en el Real Madrid, he llegado a un acuerdo mutuo para terminar mi contrato con el club», comienza Pocius, ex jugador, entre otros equipos, del Real Madrid. El lituano era el encargado, junto al Chacho, de la parcela de fichajes, especialmente del mercado NBA. Llegadas como las de Chuma Okeke o Trey Lyles llevaron su firma.

«Ante todo, quiero expresar mi gratitud al Presidente y a toda la organización del Real Madrid por la oportunidad de formar parte de un club tan renombrado. Esta ha sido una increíble experiencia de aprendizaje que llevaré conmigo a lo largo de mi carrera», añade.

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«Personalmente, mi objetivo este año era abordar todo con integridad y ayudar a construir algo sostenible de lo que todos pudiéramos estar orgullosos. Esto implicaba construir relaciones fuertes, liderar con honestidad y hacer las cosas constantemente de la manera correcta cada día. Estoy increíblemente orgulloso de todo el grupo, desde el entrenador y los jugadores hasta el cuerpo técnico y nuestra oficina principal. Ha sido un placer formar parte de este equipo», aseguró.

Pocius, gran amigo del Chacho

Pocius le dedicó un párrafo de su carta a Sergio Rodríguez: «Por último, pero no menos importante, quiero expresarte mi más profunda gratitud, Chacho. Tu invitación a unirme a este club y tu inquebrantable apoyo en mi crecimiento han sido invaluables para mí. Eres un gran líder y deberías estar muy orgulloso del trabajo realizado este año. Respeto profundamente su voluntad de seguir siendo fiel a su visión y principios. Siempre voy a estar ahí para ayudarte, amigo mío».

Además, al igual que hizo el canario en su texto de despedida, dejó la puerta abierta a un posible regreso a la disciplina blanca en un futuro: «Hala Madrid. Creo que nuestros caminos se cruzarán de nuevo».