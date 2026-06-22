Trey Lyles confirma que se va del Real Madrid: «Ha sido genial y agradezco el amor de todos los madridistas»

Trey Lyles se ha despedido del Real Madrid. A pesar de que aún no hay comunicado oficial del club, el ala-pívot de 30 años ha decidido poner punto y final y confirma los rumores de su marcha de hace unas semanas. Una decisión después de no llegar a un acuerdo para seguir en el equipo de Sergio Scariolo y que ha dado a conocer en sus redes sociales con un mensaje emotivo al madridismo por el cariño de todos los meses que pasó en el equipo.

Lyles llegó el verano pasado procedente de Sacramento Kings y firmó por tan solo una temporada. A pesar de que el Real Madrid no tenía descartada la renovación, el canadiense desea regresar a la NBA, donde ya había estado durante 10 temporadas. Además de ello, también ha tenido ofertas de equipos potentes de la Euroliga. Una situación que hacía imposible que se quedase en el Movistar Arena. Además, Lyles había cambiado recientemente su agencia de representación para volver a Estados Unidos.

«Madrid ha sido genial, pero es la hora. Una gran experiencia aquí. Agradezco el amor de todos los madridistas», comentó en un vídeo que subió a sus redes, donde se le ve marchándose de Madrid desde el aeropuerto de Barajas. Su temporada en el conjunto blanco fue brillante pese a no ganar ningún título. Firmó un promedio de 13,5 puntos y 4,5 rebotes. Su partido cumbre fue en la final de la Euroliga contra el Olympiacos tras sumar 24 puntos. Una baja que obliga al Real Madrid a tener que salir al mercado para buscar un reemplazo de garantías de cara a la próxima temporada, siendo uno de los objetivos que tendrá más complicado este verano para el nuevo proyecto de Sergio Scariolo al frente del equipo de baloncesto.