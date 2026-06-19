Sergio Rodríguez presenta su dimisión al Real Madrid: «Espero de corazón que nos volvamos a encontrar»

Sergio Rodríguez se ha despedido del Real Madrid tras presentar este viernes su dimisión a Florentino Pérez, como adelantó OKDIARIO a primera hora del día. El legendario ex jugador y ahora director deportivo renuncia tras un año al frente de la sección de baloncesto, una salida motivada por el regreso de Juan Carlos Sánchez con plenos poderes.

El canario comunicó su decisión con una emotiva carta al madridismo antes de que el propio club anunciase oficialmente su adiós: «El Real Madrid C. F. comunica que Sergio Rodríguez ha trasladado al club su decisión de finalizar su etapa como director deportivo de baloncesto».

«El Real Madrid le agradece su trabajo, compromiso y dedicación en todo este tiempo al frente de la sección, y le transmite todo su cariño y reconocimiento. Sergio Rodríguez es una de nuestras más grandes leyendas y del baloncesto europeo, y es un ejemplo de los valores que representa nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa y le desea a Sergio Rodríguez y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida», cierra el comunicado del club.

Por su parte, el Chacho fue muy cariñoso con el equipo que más ha marcado su carrera en el baloncesto: «Tras una profunda reflexión, esta tarde he comunicado al Presidente la decisión de finalizar mi etapa al frente de la dirección deportiva de nuestra Sección de Baloncesto. Le he agradecido sinceramente la oportunidad y la confianza recibida durante esta temporada».

El adiós del Chacho

«He disfrutado con pasión cada momento, con la visión de construir una sección más fuerte, sostenible y profesional, en un contexto cada día más retador. Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona», añadió.



«Deseo al Real Madrid los mejores éxitos en el futuro y espero de corazón que nos volvamos a encontrar. Gracias a todos, a cada uno de los trabajadores que forman parte de este Club. Gracias a toda nuestra maravillosa afición que nos ha acompañado siempre. Hala Madrid!!», finalizó Sergio Rodríguez, que se marcha junto al encargado de scouting, Martynas Pocius, y el director ejecutivo, Paco Robles, sus hombres de máxima confianza que llegaron con el canario el pasado verano.