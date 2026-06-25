Baena vuelve a sacar a relucir su incidente con Fede Valverde: «Casi dejo el fútbol»

España jugará este sábado ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos del Mundial. Un partido en el que es probable que se vea un reencuentro entre Álex Baena y Fede Valverde. Ambos han tenido duros encontronazos en los derbis entre Real Madrid y Atlético, y el centrocampista rojiblanco aprovechó la previa para recordar todo lo que sucedió y en qué punto está su relación.

A España le vale con ganar para ser primera de grupo, pero Uruguay también necesita los tres puntos para estar clasificada directamente a octavos. Una tensión que se vivirá dentro del campo, aunque a Baena no le importa enfrentarse de nuevo con el del Real Madrid: «No me tensa jugar contra él. Por lo visto, le tensa un poco más a él. Los dos siempre hemos sido respetuosos y nos hemos dado la mano antes de los partidos», explicó.

El último recuerdo fue la expulsión al charrúa tras una dura entrada a Baena. Desde entonces no se han visto y el rojiblanco señaló que puede existir una obsesión del sudamericano: «A lo mejor Valverde tiene cierta fijación conmigo, nunca le he preguntado si sigue teniendo rencor o ha perdonado. A lo mejor sí, o a lo mejor fue un lance del juego. No lo sé. Yo, viendo la acción, pienso que fue un poco más fijación que otra cosa, pero es verdad que el fútbol, como pasa tan rápido todo. Si hubiese sido otro compañero, hubiese pasado lo mismo», añadió en Cope.

Una guerra que se inició en abril de 203 cuando Baena estaba aún en el Villarreal. Todo estalló por unos supuestos insultos hacia el hijo de Valverde y eso provocó que tuvieran un enfrentamiento en el parking del estadio. El centrocampista almeriense desmintió haberle dicho esas palabras, al igual que aseguró que si fuera por él no dejaría a Julián Álvarez salir del Atlético para marcharse al Barcelona o Real Madrid: «Yo le pondría una cadena. Pero si quiere perseguir su sueño, pues, ¿qué le vamos a hacer?», concluyó.