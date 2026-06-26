El Como paga 60 millones por Nico Paz y el Real Madrid se guarda el as bajo la manga

El futuro de Nico Paz ya está decidido. El Como ha aceptado hacer un importante esfuerzo económico y abonará los 60 millones de euros que exigía el Real Madrid para quedarse en propiedad con el internacional argentino. Una operación que parecía muy complicada hace apenas unos días, pero que el conjunto italiano ha terminado cerrando convencido de que retener a su gran estrella era una prioridad absoluta antes de disputar la próxima edición de la Champions League.

En el Real Madrid tenían claro que querían hacer caja con el futbolista este verano. La hoja de ruta inicial pasaba por ejecutar la cláusula de recompra de nueve millones de euros para recuperar al jugador y, posteriormente, buscar la mejor fórmula para venderlo. La idea que más fuerza tenía era una cesión con obligación de compra, una vía que evitaba que la operación pudiera ser considerada un traspaso puente, una práctica castigada por la FIFA.

Sin embargo, el Como ha decidido ir un paso más allá. Después de varias conversaciones y del empeño de Cesc Fàbregas por mantener a Nico Paz, el club italiano ha aceptado pagar directamente los 60 millones de euros que reclamaba el conjunto blanco.

Eso sí, el Real Madrid no pierde el control sobre el futbolista, pero cambian las condiciones: el club sigue vendiendo al 50% del jugador, ya que ha pasado de valorarle en 16 millones el año pasado a 18 este y 20 el próximo a 120 ahora. De ahí los 60 kilos del traspaso.

El Real Madrid no le perderá de vista

Porque la gran clave de la operación está en la cláusula que se reserva la entidad madridista. El Real Madrid mantendrá una opción de recompra fijada en 80 millones de euros para el próximo verano. Es decir, si Nico continúa con su espectacular progresión y el club considera que está preparado para regresar al Santiago Bernabéu, podrá recuperarlo pagando únicamente 20 millones más de los que habrá ingresado ahora.

Es una fórmula que deja satisfechas a todas las partes. El Real Madrid consigue un ingreso muy importante para cuadrar cuentas y seguir reforzando la plantilla de José Mourinho, sin cerrar definitivamente la puerta al regreso de un futbolista en el que sigue creyendo. El Como retiene a su gran referente para una temporada histórica, con el estreno en la Champions, mientras que Fàbregas ve cumplido uno de sus grandes objetivos del verano tras insistir durante semanas para que el club hiciera un esfuerzo.

Nico Paz jugará la Champions

Y, por supuesto, también gana Nico Paz. El argentino siempre tuvo claro que su prioridad era continuar en Italia. El futbolista entendía que regresar este verano al Real Madrid suponía asumir un riesgo importante por la enorme competencia que existe en la plantilla blanca. Su deseo era seguir siendo protagonista, acumular minutos y continuar creciendo en un equipo donde se siente importante. Lo ha conseguido y, además, sin que el Real Madrid pierda de vista su evolución.