El Real Madrid toma una decisión con Nico Paz: pagará la cláusula de recompra

El Real Madrid recomprará a Nico Paz. El club blanco ejercerá la cláusula de recompra que tenía por el jugador argentino y pagará nueve millones de euros al Como. El objetivo del Real Madrid para esta operación es que Nico Paz, que está actualmente en el Mundial, sea al 100% de su propiedad. Sabedores de su potencial, en el Real Madrid se tiene claro el camino a seguir con él.

Con ya un gran cartel internacional, pieza clave del histórico Como que logró la clasificación para la Champions League, el Real Madrid da un paso clave. Pagará los nueve millones de euros que figuran en el contrato del jugador con el Como. El Real Madrid se guardó una opción de recompra por esta cantidad y ahora la ejecuta.

La idea del club blanco pasa por tener el control de la operación. En el Real Madrid son conscientes de que Nico Paz vale muchísimo más que esos nueve millones, por lo que, una vez que le tengan en su propiedad, podrán recibir ofertas mucho mayores. En el Real Madrid estarían encantados de que el Como pudiera comprarlo, pero son conscientes de que el conjunto italiano no puede llegar a una cifra cercana a los 60 millones de euros, que es lo que puede valer ahora Nico Paz.

Así, y como ya informó OKDIARIO, el Real Madrid cierra la fórmula con Nico Paz. Se le trae de vuelta al aplicar la cláusula de recompra por nueve millones de euros y ahora se estudiará la mejor fórmula para hacer caja con él. Por ahora, la opción que cobra más fuerza es una cesión con compra obligatoria.

Nico Paz ha hecho un gran año en el Como y tiene ya un cartel internacional de primer nivel. En Italia gusta, con el Inter de Milán como el equipo que más interés ha mostrado por él. También en Inglaterra están con el interés por Nico Paz, con gran capacidad financiera para ella.

Así, lo normal es que Nico Paz no esté la próxima temporada en el nuevo proyecto de José Mourinho. El entrenador portugués no ha rechazado al argentino, pero la competencia que tiene en su posición y el cartel que tiene para poder hacer una gran venta es clave para que se le pueda buscar una salida. Si Nico Paz se quedara, Mourinho estaría encantado de contar con él.

Por ello, todas las partes coinciden en que lo mejor para su carrera es seguir jugando con regularidad. Nico quiere ser importante, acumular minutos y seguir creciendo. El Real Madrid, por su parte, necesita generar ingresos para seguir reforzando la plantilla y considera que el internacional argentino es uno de los activos más valiosos que tiene actualmente en el mercado.