Dani Ceballos responde a los rumores sobre su marcha del Madrid: «La ilusión y la motivación siguen intactas»

Dani Ceballos es uno de los nombres del mercado veraniego en el mundo del fútbol y, especialmente, en el Real Madrid. Con contrato hasta 2027, el jugador no tiene futuro en el club blanco, ya que Mourinho no le quiere para su nuevo proyecto y la dirección deportiva de la entidad también considera que debe irse. Pero él sigue como tal siendo jugador del Real Madrid.

En una publicación en sus redes sociales, Dani Ceballos ha respondido a su manera a los rumores que le sitúan fuera del Real Madrid. Con una imagen entrenando sin camiseta, el utrerano ha escrito que «la ilusión y la motivación siguen intactas». Además, Ceballos añade que sigue «preparando para lo que viene».

La ilusión y la motivación siguen intactas. Seguimos preparando para lo que viene 💨💪🏽⚽️ pic.twitter.com/m5edAMb0D2 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) June 25, 2026

Sin decir que es «lo que viene», si seguir en el Real Madrid o fichar por el Betis, lo que hace ahora Dani Ceballos es demostrar que está listo y que sigue entrenando en sus vacaciones. El verano del jugador andaluz será movido. Tiene alguna oferta, como la que llegó del Ajax, pero él la negó, ya que no quiere salir fuera de España.

Como siempre, su principal opción es el Betis, que la próxima temporada jugará Champions League. Pero el equipo sevillano nunca ha llegado a dar el paso o, al menos, lo que le pide el Real Madrid, que es pagar una considerable cantidad de dinero. También que el propio Dani Ceballos acepte rebajarse la ficha.

A todo esto hay que añadir que desde el Real Madrid tienen seguro que no van a regalar al jugador. Hay que recibir dinero por él. La postura de la entidad es clara: escuchar propuestas y estudiar escenarios, pero sin renunciar a obtener una compensación por un jugador que todavía cuenta con contrato.