Klopp vuelve a hablar de entrenar al Real Madrid: «Está Mourinho, está bien, así que sin comentarios»

Jürgen Klopp fue uno de los entrenadores que más sonó para sentarse en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. Fue uno de los fichajes que garantizó Enrique Riquelme en las elecciones, pero la victoria de Florentino Pérez hizo que fuera José Mourinho el elegido. El ex técnico alemán reabrió las opciones que hubo de hacerlo realidad en un tono enigmático y sin descartar volver a entrenar en un futuro.

Desde 2024, que abandonó el Liverpool, decidió descansar de los banquillos y asumir el cargo de Head of Global Soccer del universo Red Bull. Riquelme lo quería como su nuevo líder en el vestuario después de una trayectoria de éxito en clubes exigentes de Europa, tanto en Alemania como en Inglaterra. Ahora está disfrutando en Estados Unidos como comentarista en el Mundial y tuvo un momento en el que bromeó cuando le preguntaron sobre si verdaderamente tuvo una opción de fichar por el Real Madrid: «¿Si el Real Madrid ha sido una opción para mí? Está José (Mourinho). Así está bien. Así que no hay comentarios», dijo.

Pero, aunque esa posibilidad ya está cerrada, Klopp no descarta que en un futuro vuelva a entrar, y quién sabe si haciéndolo en Chamartín: «¿Volveré a entrenar? Entreno todos los días, en el gimnasio… Bromas aparte, ya veremos», comentó sonriendo. También habló de otro ex entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. El italiano está haciendo un gran trabajo con Brasil y no pudo evitar deshacerse de elogios: «Puede gestionar cualquier selección con su ceja. Tiene gran potencial Brasil, pero debe haber alguien que sea capaz de sacarlo a relucir. Los brasileños tienen suerte con él», dijo en La Gazzetta dello Sport.

Confianza plena en José Mourinho

El Real Madrid tiene fe en que sea Mourinho la revolución que necesita el equipo. Tras dos años sin ganar títulos, se apostó por la vuelta del portugués para tomar los mandos. Así fueron sus primeras palabras del luso sobre la grandeza de volver al Bernabéu: «La historia del Real Madrid es incomparable. Creo que las camisetas blancas tienen algo mágico. La historia del Real Madrid es diferente. No se trata de la historia de tantos jugadores increíbles que jugaron en el Real Madrid. Siempre hay periodos en los que hay que construir, hay que reconstruir. Pero está en el ADN del Real Madrid, el club más grande del mundo en muchos aspectos», confesó hace unos días.

Nadie duda del trabajo y de la profesionalidad de Klopp, pero en el club blanco optaron por alguien que ya conoce la casa, la exigencia y la filosofía de aspirar a todo. En el Bernabéu piensan en Mourinho a largo plazo, pero la opción de que Klopp sea su sustituto algún día no está cerrada.