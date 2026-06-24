El Real Madrid quiere su galáctico

El Real Madrid no da por cerrada su plantilla. Ni mucho menos. A pesar de los fichajes ya realizados y de la profunda remodelación que está llevando a cabo José Mourinho, en el club blanco mantienen una idea clara de cara a este mercado de verano: falta un gran golpe encima de la mesa. Falta un futbolista diferencial. Un galáctico. O, si se prefiere utilizar una terminología más actual, un crack mundial que eleve de manera inmediata el nivel competitivo de la plantilla.

Y el principal impulsor de esa operación tiene nombre y apellidos: Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid está convencido de que el equipo necesita una incorporación de máximo nivel para terminar de dar forma al nuevo proyecto. Un jugador capaz de marcar diferencias, generar ilusión y convertirse en una referencia deportiva para los próximos años.

En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Michael Olise. El internacional francés es el gran deseado en las oficinas del Santiago Bernabéu. Un futbolista que enamora por su talento, su capacidad de desequilibrio, su juventud y su margen de crecimiento. En el club consideran que encajaría perfectamente en la idea de fútbol que pretende implantar Mourinho.

El reciente comunicado oficial del Real Madrid negando contactos con el jugador no cambia absolutamente nada. De hecho, una cosa no excluye la otra. Que no haya habido conversaciones directas con Olise no significa que no exista interés. Más bien al contrario. El francés gusta muchísimo en el Bernabéu y sigue estando en la lista de prioridades de la dirección deportiva.

El siguiente paso, si Florentino decide lanzarse definitivamente a por él, pasaría por hablar con el Bayern de Múnich. La relación entre ambos clubes es excelente y permitiría una negociación fluida. Eso sí, los alemanes ya han dejado claro que no facilitarán la operación. En Múnich valoran a Olise como una de sus grandes estrellas y han fijado un precio cercano a los 222 millones de euros para abrir la puerta a una posible venta.

Adidas empuja por el gran fichaje

La búsqueda de un galáctico también tiene una explicación económica. La renovación de Adidas supone una inyección financiera extraordinaria para el club blanco. El nuevo acuerdo garantiza importantes ingresos durante la próxima década y permite al Real Madrid afrontar operaciones de gran calibre sin comprometer la estabilidad económica de la entidad.

Por eso, en el Bernabéu consideran que existe margen para acometer una incorporación de primer nivel si aparece la oportunidad adecuada. Y Olise es, a día de hoy, el nombre que más consenso genera.

La situación de Vinicius puede cambiarlo todo

Al mismo tiempo, el futuro de Vinicius sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes del verano. La renovación continúa estancada y en el club empiezan a asumir que el escenario es cada vez más complejo. Si finalmente el brasileño no amplía su contrato y termina saliendo, el Real Madrid tendría todavía más argumentos para lanzarse de lleno a por una gran estrella. Una operación que, además de reforzar deportivamente al equipo, serviría para cubrir el enorme impacto mediático que tendría una eventual salida del delantero.

Lo que sí tienen claro Florentino Pérez y José Mourinho es que el mercado aún no ha terminado. El Real Madrid sigue buscando un golpe de efecto. Sigue buscando un galáctico. Y si Olise resulta imposible, el club activará otras alternativas. Pero la intención no cambiará: este verano debe llegar una estrella mundial al Santiago Bernabéu.