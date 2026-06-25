El Real Madrid no hará más ofertas por Julián Álvarez porque la que hizo sigue vigente

El Real Madrid ha dado por cerrada la operación Julián Álvarez. Al menos por ahora. En el Santiago Bernabéu tienen claro que no van a realizar una segunda oferta por el delantero argentino después de que el Atlético de Madrid rechazara los 150 millones de euros que puso encima de la mesa el club blanco. Una propuesta histórica, adelantada por OKDIARIO y posteriormente confirmada por la propia entidad madridista mediante un comunicado oficial sin precedentes. Nunca antes el Real Madrid había explicado públicamente que otro club había rechazado una oferta por uno de sus futbolistas objetivo.

Sin embargo, que no haya una segunda propuesta no significa que el caso esté cerrado. Todo lo contrario. En Valdebebas siguen muy atentos a los acontecimientos porque consideran que la situación de Julián Álvarez está lejos de resolverse. El club blanco sabe desde hace meses que el delantero argentino quiere abandonar el Atlético de Madrid. La convivencia deportiva con Diego Pablo Simeone se ha deteriorado hasta un punto que parece insostenible.

Además, en el Real Madrid manejan una información que consideran clave. Julián quiere seguir jugando en España. Ya tuvo una etapa en Inglaterra y no tiene ninguna intención de repetir experiencia fuera de LaLiga. Por eso el Barcelona se convirtió durante meses en su principal alternativa. El problema para los azulgranas siempre ha sido económico. Y ahí apareció el Real Madrid.

Un jugador que encaja

En el club blanco están convencidos de que el argentino encajaría perfectamente en el proyecto de José Mourinho. No sólo por su calidad futbolística, sino también por su carácter competitivo, su capacidad de sacrificio y su mentalidad ganadora. De hecho, en las oficinas del Bernabéu siempre le han visto como el sustituto ideal de Vinicius si finalmente el brasileño termina abandonando el club este verano. La renovación del delantero sigue sin resolverse y la tensión entre ambas partes continúa creciendo.

La operación también tendría una enorme dimensión estratégica. El Real Madrid reforzaría su plantilla con uno de los mejores delanteros del mundo, debilitaría directamente al Atlético de Madrid y evitaría que el Barcelona incorporase a uno de sus grandes objetivos para este mercado.

Peligro de rebeldía

Mientras tanto, el foco sigue puesto en el propio Julián Álvarez. Tras el encuentro entre Argentina y Austria en el Mundial, el delantero dejó unas declaraciones que en el Atlético han sido interpretadas como una seria advertencia.

«Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme», aseguró el argentino antes de admitir que ya ha hablado con todas las partes implicadas. «He hablado con toda la gente que tenía que hablar, con toda la gente del club, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño».

Un mensaje que ha disparado todas las alarmas en el Metropolitano. Porque si el Atlético mantiene su negativa a negociar, nadie descarta que el futbolista aumente la presión durante las próximas semanas. El Real Madrid ya ha movido ficha. Ahora espera acontecimientos. Y en Valdebebas tienen la sensación de que esta historia todavía no ha escrito su último capítulo.