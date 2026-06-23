El Real Madrid, a contrarreloj: llega tarde al mercado tras dar el sí a la Euroliga

El Real Madrid vive una auténtica carrera a contrarreloj. El baloncesto blanco está volviendo a regenerarse este verano, como ya hizo el anterior, y eso está retrasando el resto de sus cometidos. La reciente marcha de Sergio Rodríguez, director deportivo, y el regreso de Juan Carlos Sánchez a la jefatura de la sección han frenado las operaciones que ya estaban en marcha. Eso genera que el club llegue tarde al mercado, un problema serio teniendo en cuenta que la mayoría de equipos de la Euroliga ya han empezado a reforzar sus plantillas con jugadores de renombre.

El Real Madrid aún no ha anunciado si seguirá o no jugando la Euroliga a partir de la próxima temporada, pero ya es un hecho que ha dado el sí al campeonato, que lo ratificará este viernes. El 30 de junio, justo dentro de una semana, expiraba su contrato como equipo con plaza fija, la cual poseen sus 13 fundadores, incluido el club blanco. Los inputs positivos por parte del propio campeonato y su CEO, Chus Bueno, iban bien encaminados, aunque la entidad madridista no ha comunicado oficialmente su decisión. Lo hará en los próximos días tras aceptar la oferta de renovación por 10 años.

La Euroliga ha cumplido con varias de sus exigencias, como entablar conversaciones con la NBA y la FIBA en aras de crear una competición conjunta en el futuro, así como la propuesta de conversión a franquicias de los clubes fundadores. De esa manera, la entrada de nuevos equipos que apuesten por sumarse al proyecto europeo sería bajo pago y regaría de dinero a los veteranos. Estos recibirían en torno a 30 millones de euros en los próximos años.

El Real Madrid, sumergido en un proceso electoral y en la reestructuración de la propia sección de baloncesto, todavía no se ha pronunciado al respecto, pero seguirá en la Euroliga y se aprobará este viernes en el board de los fundadores. A 23 de junio, no está definida la directiva del Real Madrid. Tras la salida del Chacho y de sus hombres de confianza, Martynas Pocius (scouting) y Paco Robles (director ejecutivo), la plaza de director deportivo está vacante. Se habló de que Rudy Fernández podría ocuparla, pero el propio ex jugador lo desmintió públicamente y se desconoce quién llevará el peso en la parcela de fichajes, además de Juan Carlos Sánchez.

Euroliga, fichajes, Hezonja y la NBA…

El Real Madrid tiene mucho trabajo por hacer y esa incertidumbre que envuelve a su propio seno está retrasando su puesta en marcha en el resto de deberes. Tras dar luz verde a la Euroliga, el club tiene que afrontar otro verano en el que su plantilla cambiará de arriba abajo. Había salidas programadas y otras que se han precipitado con los últimos acontecimientos: temporada en blanco, batacazo en Liga y salida del Chacho.

Trey Lyles, como él mismo ha confirmado, no seguirá, ni tampoco lo harán los otres tres jugadores que terminan contrato y cuya llegada cuenta con el sello Chacho-Pocius: David Krämer, Ömer Yurtseven y Mady Sissoko. Chuma Okeke saldrá y posiblemente también Alex Len. Izan Almansa se marchará a la NCAA y la incógnita alrededor del capitán, Sergio Llull, es máxima.

El balear termina contrato el 30 de junio y, cuando todo apuntaba a que iba a renovar un año más con la anterior directiva al frente, la vuelta de Juan Carlos Sánchez podría precipitar su retirada. El Real Madrid también está muy pendiente de Mario Hezonja, quien, a pesar de firmar hasta 2029, tiene una cláusula de salida para cualquier franquicia de la NBA. Esta expira el 20 de julio y hasta entonces la continuidad de la gran estrella blanca no está asegurada. El croata ve con buenos ojos seguir, pero no dejará escapar el tren de vuelta a Estados Unidos si se le presenta.