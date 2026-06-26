Oficial: el Real Madrid seguirá 10 años más en la Euroliga y aparca el sueño de la NBA

Ya es oficial. El Real Madrid continuará en la Euroliga los siguientes 10 años después de haber renovado su contrato como equipo con plaza fija para convertirse en franquicia próximamente, al igual que el resto de los 13 fundadores de la competición. El club blanco aparca el sueño de la NBA y seguirá formando parte del campeonato tradicional europeo, que ha anunciado este viernes su composición de cara a la temporada 2026-27 con los merengues entre los 20 participantes.

Así comunicó la Euroliga la renovación de los blancos: «La Junta también aprobó la prórroga de la licencia de 10 años del Real Madrid, tras la finalización del proceso correspondiente el lunes 22 de junio». De esta manera se cierra un período lleno de dudas en el que incluso se llegó a aventurar que el 11 veces campeón de Europa descendería hasta la Basketball Champions League con tal de sumarse a la NBA desde su llegada en octubre de 2027.

Finalmente, no será así. Los blancos esperarán por si eso sucede, pero lo harán dentro de la mejor competición posible y esa a día de hoy sigue siendo la Euroliga. Al fin y al cabo, eso es lo que motiva a sus aficionados: jugar semana tras semana contra los mejores equipos del continente.

Esta renovación trae consigo la posibilidad de disputar la nueva Supercopa europea, sobre la que la Euroliga dio a conocer las fechas: «La Junta aprobó el lanzamiento de la SuperCup, una nueva incorporación al portafolio de competiciones de la Euroleague Basketball. Se espera que la edición inaugural tenga lugar el 18 y 19 de septiembre de 2026. Más detalles sobre el formato de competición y los equipos participantes se anunciarán a su debido tiempo».

Supercopa en septiembre

Esas no son las únicas novedades, puesto que Besiktas ocupará el lugar de Mónaco el siguiente curso. «Los clubes reafirmaron su compromiso de ampliar la Euroliga a 24 equipos para la temporada 2027-28 y acordaron continuar evaluando formatos de competición que permitan esta expansión, manteniendo el principio de que todos los equipos jueguen contra todos los demás y garantizando una mayor integración en el calendario europeo del baloncesto», aseguró el campeonato sobre esa futura expansión.

También se acordó el cambio a franquicias en la Junta de este viernes: «Chus Bueno (CEO de la Euroliga) informó sobre el proceso en curso para transformar las licencias de clubes a largo plazo en franquicias, que se espera que finalice durante la temporada 2026-27. También proporcionó información actualizada sobre el proceso para explorar la asignación de futuras franquicias, que comenzará formalmente el 1 de julio de 2026. La Junta fue informada del importante interés recibido por parte de diversas partes, incluidos clubes existentes de la Euroliga, así como organizaciones de baloncesto e inversores que representan nuevos mercados».