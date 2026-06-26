Oficial: Dani Ceballos se marcha del Real Madrid con la carta de libertad

Dani Ceballos ya no es jugador del Real Madrid. El club blanco ha comunicado que el jugador sevillano ya no forma parte de la entidad al rescindir el contrato «de mutuo acuerdo». A Ceballos, que le quedaba un año de contrato, se le da la carta de libertad y su contrato queda rescindido de esta forma. El Real Madrid se ahorra la elevada ficha del jugador andaluz.

«El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club», informa el comunicado oficial del club blanco, que agradece a Ceballos «su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta».

Ceballos, que llegó en 2017, se va tras temporadas irregulares en las que las lesiones le machacaron y no le dejaron llegar a deslumbrar. Pese a ello, cuando estuvo bien, fue un jugador fundamental para sus entrenadores. Entre medias, hubo un año en el que estuvo cedido en el Arsenal.

El utrerano se va con un palmarés envidiable en el Real Madrid: tres Copas de Europa, dos Ligas, una Copa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de España y tres Supercopas de Europa.

Ahora, y eso es lo más relevante para el futbolista, Ceballos tiene toda la libertad para negociar su futuro con el club que quiera. Lo más seguro es que recale en el Betis, el equipo del que es canterano y aficionado, y que ahora no tendrá que pagar ni un sólo euro por ficharle. Eso sí, si quiere llegar al club verdiblanco, que juega Champions la próxima temporada, tendrá que bajarse la ficha que tenía en el Real Madrid.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club.

Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia.

Durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa.