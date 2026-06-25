Cucurella se pronuncia sobre el fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid

Marc Cucurella está deslumbrando en el Mundial, ya como jugador en el Real Madrid, y en las últimas horas ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente sobre su fichaje por el club blanco e incluso se ha pronunciado sobre el fichaje de Enzo Fernández por el conjunto blanco. El jugador del Chelsea es uno de los que más gusta a Mourinho para el centro del campo, pero su contratación también dependerá de las salidas que se puedan dar en las próximas semanas.

El fichaje de Marc Cucurella ha sido una jugada maestra de la dirección deportiva del Real Madrid, que obró en tiempo récord una operación que deja en el Bernabéu a uno de los mejores laterales del mundo. Y además, por una excelente relación entre la calidad y el precio, ya que se pagará 55 millones más 5 en variables al Chelsea. «Es un gran reto. Todos los jugadores del Madrid son buenos. Encajar en el Real Madrid no es fácil. Tienes que estar al 100% en todos los partidos. Todos los equipos te quieren ganar», ha reconocido el lateral de la selección española.

Marc Cucurella ha opinado en una entrevista incluso de su futura relación, que volvió a marcar dos goles ante Escocia y está siendo una de las grandes estrellas del Mundial. «Creo que me entenderé bien con él. Me da igual que no baje, ya haré yo todo lo que no quiera él. Con que sea decisivo y esté fresquito para marcar goles, yo me como el trabajo sucio. Vinicius ha demostrado que es un jugador determinante e influyente en las Champions del Real Madrid», ha confesado en las últimas horas.

Enzo Fernández y el Real Madrid

En una entrevista concedida a Radio Marca, Marc Cucurella también se ha pronunciado sobre el fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid. El centrocampista argentino está en la lista de José Mourinho para reforzar la medular del equipo blanco, pero este fichaje sólo se atacará después de maniobrar algunas salidas durante este mercado de fichajes.

«Es un gran jugador, además de un amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje. Ojalá se haga. Yo estaría muy contento. En el Chelsea hemos sido muy felices y tener la oportunidad de fichar los dos por el mismo verano por el Madrid. Ojalá tenga suerte y se haga jugador del Real Madrid», confesó Marc Cucurella sobre el posible fichaje de Enzo Fernández.

Como venimos informando en OKDIARIO desde hace meses, Enzo Fernández se ha ofrecido al Real Madrid en varias ocasiones a través de su representante Javier Pastore y a José Mourinho tampoco le disgusta la opción para reforzar el centro del campo del Real Madrid. Otra cosa será negociar por un Chelsea que pide 120 millones por el internacional argentino.