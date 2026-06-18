Enzo Fernández sólo quiere ir al Real Madrid

Enzo Fernández sólo tiene una idea en la cabeza: jugar en el Real Madrid. Para el centrocampista argentino, que tiene contrato con el Chelsea hasta 2032, vestir de blanco se ha convertido casi en una obsesión y en Valdebebas lo saben. De momento, la postura oficial del club blanco es firme porque «su posición está cubierta», pero quedan más de 70 días de mercado y si hay salidas a Mourinho el jugador le encanta.

El deseo de Enzo Fernández de jugar en el Real Madrid puede toparse con una cruda realidad: el club blanco busca otro perfil para el centro del campo. Así lo adelantó el pasado 3 de junio OKDIARIO cuando reveló que la Dirección de Fútbol entendía que el centrocampista argentino no encajaba en la composición de la plantilla. «Enzo no encaja, su posición está cubierta», aseguró un responsable de la entidad madridista.

Pero Enzo Fernández no se rinde. La primera vez que el centrocampista argentino se ofreció al Real Madrid, a través de un intermediario, no de su propio agente, fue el pasado mes de febrero. Hubo un segundo intento en marzo y a final de temporada su representante, el ex futbolista Javier Pastore, mantuvo una conversación con la entidad madridista para tratar el posible fichaje del centrocampista del Chelsea.

Enzo aprieta por el Madrid

Enzo Fernández llegó a Stamford Bridge en 2022 tras el Mundial de Qatar procedente del Benfica. El Chelsea pagó por él 120 millones de euros. Hoy vale todavía más. A sus 25 años se ha convertido en indiscutible no sólo en el equipo blue sino en la selección argentina, con la que ya ganó el pasado Mundial como una de las piezas claves para Scaloni.

En el Real Madrid conocen y valoran a Enzo Fernández como uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero creen que no responde exactamente al perfil de jugador que necesita el equipo. El argentino no es exactamente un cerebro sino un jugador box to box al estilo Fede Valverde o Bellingham, jugadores que el club blanco ya tiene en su plantilla.

El Real Madrid cierra las puertas a Enzo Fernández, al menos mientras no salga de la plantilla uno de esos jugadores con los que el argentino sería un cromo repetido, pero el argentino y su entorno tienen muy claro que este mercado va a ser muy largo y que a Mourinho es un perfil de futbolista que le encaja a la perfección en su manera de entender el juego.

La pasada temporada Enzo Fernández fue de los pocos jugadores del Chelsea que se salvó de la debacle tras una temporada marcada por la consecución del Mundial de Clubes que lastró al equipo todo el año, así como la decisión de echar a Maresca. Enzo disputó 54 partidos oficiales con los blues con unas cifras nada desdeñables: 15 goles y 7 asistencias.