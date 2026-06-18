Enzo Fernández y un fichaje más complejo de lo que parece

En las últimas horas, diversos medios de comunicación nacionales e internacionales han lanzado informaciones de un calibre y una concreción potente sobre el posible fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid. Es un tema relevante que ha despertado una enorme expectación.

Para entender la realidad de este asunto, es necesario separar el escenario en dos planos completamente diferenciados. El primero de ellos concierne directamente al futbolista argentino. Es una realidad indiscutible que Enzo Fernández quiere fichar por el Real Madrid. Su entorno más cercano está empujando con fuerza para que esta posibilidad pueda materializarse. No siempre ocurre que un futbolista de su categoría presione tanto para vestir la camiseta blanca, lo cual genera lógicamente un río de informaciones verídicas sobre sus intenciones. Además, el jugador es consciente de que el Chelsea, a diferencia de lo que ocurre con otros clubes respecto a sus estrellas, sí le ha puesto un precio de salida. Existe una tasación y existe una voluntad firme por parte del jugador.

Sin embargo, el segundo plano nos obliga a mirar hacia las oficinas de Valdebebas, y aquí es donde la lógica, de momento, choca con los deseos del argentino. A nadie se le escapa que Enzo Fernández es un magnífico centrocampista, un futbolista cuyo nivel como centrocampista organizativo y creativo quedó fuera de toda duda en el Benfica y con la selección argentina. En el Chelsea suele actuar más adelantado, peor también ha logrado dejar su impronta. No obstante, la realidad de la plantilla blanca de cara a la próxima temporada presenta un overbooking de una magnitud difícil de gestionar.

El Real Madrid cuenta actualmente con seis centrocampistas de un estatus enorme y nóminas muy importantes: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham y la reciente incorporación de Bernardo Silva, destinado a dotar de creatividad al doble pivote. Esta nómina no incluye a Dani Ceballos, cuya salida se da prácticamente por hecha, ni a Thiago Pitarch, sobre quien todavía se debe definir su futuro. Introducir a un séptimo futbolista en esta ecuación, cuyo precio de traspaso superaría los 120 millones de euros y que por su estatus y coste exigiría una titularidad indiscutible, es un movimiento que el club ahora mismo no ve posible.

Bajo la dirección técnica actual liderada por Mourinho, piezas como Valverde y Bellingham son pilares fundamentales, y la llegada del argentino amenazaría la estabilidad y el reparto de minutos de un ecosistema que ya debe encajar a Bernardo Silva, restando potencialmente protagonismo a jóvenes talentos como Arda Güler. Por puro sentido común, el Real Madrid no está activando ninguna operación ni se encuentra en conversaciones con el Chelsea. Hubo contactos pasados con su agente, Javier Pastore, pero el asunto no está todavía en marcha.

El fútbol es impredecible y el mercado estival es largo. Una hipotética e inesperada salida de Tchouaméni, quien tiene contrato hasta 2028, o una marcha de Camavinga podrían alterar las prioridades de la directiva, aunque existan otros perfiles en el radar con más opciones. Incluso un rendimiento descomunal de Enzo en el próximo Mundial podría hacer variar la postura del club. Sin embargo, analizando el contexto actual, con un problema real de fichas disponibles al haber 26 jugadores con derecho a los 25 dorsales del primer equipo, el fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid dista mucho de ser una opción inmediata a día de hoy.