La Fiorentina se interesa en la cesión de Mastantuono

La Fiorentina quiere hacerse con la cesión de Franco Mastantuono. El Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado y quiere seguir sumando piezas clave, pero tendrá que dejar hueco para los nuevos fichajes. En el caso del argentino, los pretendientes no han tardado en aparecer, ya que el Fulham también está interesado.

El conjunto blanco se ha mostrado muy contundente respecto a las condiciones de la negociación. Según confirmó Fabrizio Romano, el club ha dado luz verde a la cesión del extremo, pero sin opción de compra. Este formato sería muy similar al de Endrick.

Mastantuono necesita minutos para recuperar las buenas sensaciones. Según apunta CalcioMercato, la Fiorentina está valorando apostar por la cesión del argentino. Además, el jugador no ocuparía plaza de extracomunitario, ya que también cuenta con la nacionalidad italiana. El límite de la Serie A son dos fichas de este tipo.

Una oportunidad para Mastantuono

El extremo llegó al Real Madrid por más de 60 millones de euros. Las expectativas puestas en él estaban altas desde un primer momento. Pese a que empezó teniendo protagonismo con Xavi Alonso, los números no terminaron de llegar y su presencia en el terreno de juego fue disminuyendo. El futbolista buscará demostrar que merece jugar en el Bernabéu durante la temporada 26/27.