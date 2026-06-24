El comentado mensaje de Álex Baena a Cucurella: «Es el último mes en que somos amigos»

El fichaje de Marc Cucurella fue una de las noticias más comentadas dentro de la concentración de España en el Mundial. El lateral decidió firmar por el Real Madrid cuando estaba cerca de irse al Atlético. Una operación que el futbolista llevó con discreción hasta que se hizo oficial el acuerdo. Desde entonces, son varios de sus compañeros quienes han opinado de ello, entre ellos su amigo en el vestuario Álex Baena.

El centrocampista colchonero fue de los que más ilusionado estaba con la posibilidad de jugar con Cucurella en el Metropolitano. Sin embargo, una llamada del Real Madrid bastó para cambiarlo todo y decidir jugar en el Santiago Bernabéu: «Fue muy rápido. Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron a la mañana y me dijeron que los clubes tenían todo hablando y si quería ir para allí. No tenía ninguna duda. Era un paso importante, un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo teníamos hecho, mucho mejor. Ninguna distracción, que el Mundial lo merece. A disfrutar de la experiencia», explicó hace unos días,

Baena, sabiendo que había rechazado al Atlético, quiso rebajar tensiones subiendo a sus redes sociales una foto juntos en un entrenamiento con España para mostrar que se tomó todo con humor: «Es el último mes en que somos amigos», escribió con ambos sonrientes. También había hablado Gavi, jugador del Barcelona, siguiendo la misma línea: «Nos enteramos el día anterior después del entreno y la verdad es que no lo esperábamos. Lo tenía callado el cabrón. Nadie lo sabía. Claro que ha habido bromas: Lamine le vacila algunas veces. Ahora Cucu defenderá a Lamine en los clásicos: estará guapo. ‘Cucu’ me gusta como rival: es pesado, es intenso. Es un buen fichaje para ellos; me alegró por él», comentó.

Cucurella tiene la mente puesta en el Mundial

A pesar de que está ilusionado, Cucurella quiere centrarse en el Mundial con España. Necesitan ganar a Uruguay para certificar pasar como primera de grupo y clasificarse a octavos. Una vez termine el torneo, se unirá al conjunto blanco para ponerse bajo las órdenes de José Mourinho, quien avaló su fichaje como apuesta para ser titular en la banda izquierda. Llega en un verano repleto de fichajes como una revolución total de Florentino Pérez, como un nuevo proyecto ambicioso del que el español formará parte cuando vuelva de Estados Unidos, donde Baena pasará de compañero a rival.