Cucurella: «Cuando un equipo como el Real Madrid te quiere es casi imposible rechazarlo»

Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Baylor School de Chattanooga a tres días de que España juegue un trascendental partido ante Arabia Saudí. No obstante, el protagonismo de esta comparecencia estuvo dividido entre el combinado nacional y el Real Madrid, ya que el lateral izquierdo es nuevo jugador del equipo blanco.

«Sí, fue muy rápido. Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron a la mañana y me dijeron que los clubes tenían todo hablando y si quería ir para allí. No tenía ninguna duda. Era un paso importante, un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo teníamos hecho, mucho mejor. Ninguna distracción, que el Mundial lo merece. A disfrutar de la experiencia», comenzó explicando Cucurella.

«Al final hay que respetar las opiniones. Cada uno tiene la suya. Estoy muy agradecido de todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero la vida son etapas y este es mi paso más oportuno. Cuando un equipo como el Madrid viene y te dice que te quiere es muy difícil rechazarlo. Era el paso que tanto yo como mi familia queríamos tomar. Estoy muy feliz», añadió, preguntado por las críticas desde Barcelona, incluido Gerard Piqué.

«El Real Madrid es un gran club, la presión y la exigencia van a ser máximas. Cuando vas a un club de esta magnitud, lo que más quieres es pelear por títulos. Ojalá poder ganar alguna Champions como jugador. Tener el premio de ser jugador del Real Madrid es una cosa bonita, un broche a mi carrera. Ojalá disfrutar mucho», dijo.

Cucurella y el Real Madrid

«Un proceso de estos es muy largo y no sólo depende de ti. Hay muchos factores involucrados. El Madrid vino con mucha fuerza. No salió en ningún lado y cuando lo hizo ya estaba cerrado. Para mí fue muy importante. No era fácil la situación que tenía: no tener el foco al 100% en este Mundial no me lo merecía ni mis compañeros. Cuando un equipo como el Madrid te viene es casi imposible decirle que no. Centrado en esta experiencia, porque quién sabe si será mi primer y único Mundial», confesó.

Más de Cucurella sobre su conversación con José Mourinho: «Me llamó y contento. Me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo y me dio mucha confianza. Con ganas de estar con él con todo lo que significa. Todo va a llegar y ojalá sea lo más tarde posible, que eso significará que aquí llegamos hasta el final».

Sobre el madridismo de su mujer, Cucurella dijo emocionado que «quién le iba a decir que tendría un marido jugando en el Real Madrid». «Ha estado ahí en todos los momentos y está muy feliz», aseguró. También habló del empate de España contra Cabo Verde: «No estuvimos lo finos que deberíamos. Mejor que nos pase en el primer partido, porque en otra ronda te vas para casa. Sabemos en lo que fallamos, lo estamos trabajando y ojalá el domingo nos salga un gran partido».

La llamada de Mourinho

«Nuestra charla fue bastante rápida. No quería entretenerme mucho, sabe que tengo que estar centrado aquí y dar mi mejor versión. En el partido que jugamos contra ellos se acordaba de acciones que tuve. Me dijo lo que podía aportar al equipo y cómo me veía. Fue hace mucho tiempo y que se acordase de esos detalles demuestra que le gusté como jugador. Me dio confianza para saber que era la decisión que tenía que tomar», prosiguió, acerca de esa conversación con el próximo entrenador del Real Madrid.

«No estaba hablando ni pensando en eso. Cuando te llega, tienes que tomar una decisión. Son cosas difíciles de controlar, pero para nada he influenciado en nada. Mis compañeros se pusieron muy contentos. Algunos también irán a otros equipos. Estamos unidos, tenemos un gran grupo. Siempre que podamos daremos la cara en nuestra mejor versión y eso es lo importante», garantizó.