La semana fantástica de Cucurella

Marc Cucurella ha vivido una semana que difícilmente olvidará. El pasado lunes arrancó el día viendo cómo se hacía oficial su fichaje por el Real Madrid. El lateral cumplía así uno de los grandes sueños de su carrera: regresar a España. Una operación en la que José Mourinho tuvo mucho que ver. El técnico portugués le llamó personalmente para explicarle el proyecto y convencerle de que el Santiago Bernabéu era el mejor destino posible. Cucurella lo tenía todo muy avanzado con el Atlético de Madrid, pero cuando apareció el Real Madrid no tuvo dudas y cambió de planes.

Y es que el internacional español atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Apenas unas horas después de confirmarse su llegada al conjunto blanco, fue el mejor futbolista de España en el decepcionante empate ante Cabo Verde. Mientras el resto de la Selección se estrellaba una y otra vez contra el muro africano, Cucurella fue el único capaz de generar verdadero peligro. Atacó sin descanso, pisó área rival constantemente y dejó claro que estaba preparado para asumir responsabilidades.

Ante Arabia Saudí volvió a demostrarlo. De nuevo fue una de las grandes amenazas ofensivas de la selección española. Desde el primer minuto apareció por sorpresa en ataque, ganó profundidad y obligó a los saudíes a preocuparse más de él que de defender su propio plan de partido. Su primera gran irrupción llegó en una acción que dio continuidad a una excelente jugada colectiva y que terminó convirtiéndose en el tercer gol de España antes del descanso.

Cucurella se sumó a la fiesta

Pero todavía guardaba una alegría más para la segunda mitad. Con el partido completamente controlado por los hombres de Luis de la Fuente, Cucurella apareció en el segundo palo tras un saque de esquina. Conectó una volea potente que en primera instancia rechazó el guardameta saudí, aunque el balón acabó golpeando en un defensor rival antes de terminar dentro de la portería. Era el 4-0 y el premio merecido para un futbolista que atraviesa un momento dulce.

Fichaje por el Real Madrid, mejor jugador de España en el debut mundialista y protagonista también en la goleada frente a Arabia Saudí. La semana de Cucurella ha sido prácticamente perfecta. Y tanto en Valdebebas como en la concentración de la Selección tienen claro que lo mejor todavía está por llegar.