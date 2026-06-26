Dani Ceballos se despide del madridismo: «Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo»

Dani Ceballos se despidió del madridismo y del Real Madrid a través de sus redes sociales tras poner punto y final a su vinculación con la entidad blanca después de siete temporadas llenas de alegrías y sinsabores.

«Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué», comenzó señalando el futbolista utrerano.

«Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre. Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia», continuó el ex mediocentro madridista,

Terminó despidiéndose de la afición: «Sobre todo, gracias a la afición madridista. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles. Vuestro cariño ha significado mucho más de lo que las palabras pueden expresar y me acompañará siempre. Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo, de haber defendido estos colores con orgullo y con el corazón, y con recuerdos que permanecerán conmigo para toda la vida. El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido. Gracias de corazón. Hala Madrid».