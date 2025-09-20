Conducción suicida en Mallorca: Imputada la mujer que recorrió 14 km sin dos ruedas y borracha

La Guardia Civil ha procedido a la imputación de una mujer que circuló durante 14 kilómetros por la autopista Ma-13 (Mallorca), sin las dos ruedas del lado izquierdo de su vehículo y bajo los efectos del alcohol, tal y como les adelantó OKBALEARES en primicia. El incidente, que ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre, ha generado una fuerte alarma social tras viralizarse en redes las impactantes imágenes del vehículo avanzando a duras penas, entre chispas y el riesgo evidente de accidente.

La conductora ignoró el peligro y siguió al volante pese a haber sufrido un reventón. En lugar de detenerse, decidió continuar su camino en dirección a Alcúdia, generando un grave riesgo para el resto de conductores, daños en la vía y múltiples llamadas de alerta a las autoridades.

La rápida intervención de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local de Inca, permitió interceptar el vehículo antes de que se produjera una tragedia. A la conductora se le realizaron pruebas de alcoholemia, dando positivo con una tasa superior a la legalmente permitida.

Ahora, la mujer está siendo investigada por dos presuntos delitos contra la seguridad vial: conducción bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria. No se descarta que puedan sumarse otras imputaciones. Desde la Guardia Civil se ha emitido un recordatorio tajante: «No se tolerarán conductas irresponsables al volante», insistiendo en la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El suceso ha reabierto el debate sobre los controles preventivos y las sanciones ante conductas que, como esta, ponen en grave riesgo vidas ajenas.