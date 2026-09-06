Una navaja de 23 centímetros y un conductor sin carné: así fue el control policial en la barriada palmesana de Son Roca

La Policía Local de Palma intervino tres navajas durante un control nocturno en Son Roca, donde también detectó a un conductor que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. El operativo, desplegado por el GAP durante la madrugada, respondió a varias quejas vecinales por ruidos, molestias y comportamientos incívicos en la barriada.

Una madrugada especialmente intensa para la Policía Local de Palma en Son Roca. Tres navajas intervenidas, un conductor que circulaba sin haber obtenido nunca el carné, otro denunciado tras dar positivo en alcohol y un vehículo retirado por carecer del seguro obligatorio fueron algunos de los resultados del operativo desplegado durante la noche.

El dispositivo fue llevado a cabo por agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) durante la madrugada del pasado jueves, alrededor de la 01:30 horas, después de que la Policía Local recibiera diferentes demandas vecinales relacionadas con ruidos, molestias nocturnas y comportamientos incívicos en la zona.

La actuación policial permitió controlar e identificar a un total de nueve personas durante el desarrollo del operativo. Una intervención que acabó con varias denuncias y actuaciones en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial. Uno de los aspectos más llamativos de la madrugada fue la intervención de tres navajas en la vía pública. Los agentes levantaron tres actas por tenencia de armas blancas y procedieron a retirar los objetos.

Entre las armas intervenidas destacaba especialmente una navaja plegable de grandes dimensiones, con una longitud total de 23 centímetros. Las otras dos eran de menor tamaño, aunque contaban con hojas de 9 y 5 centímetros, respectivamente. Además de las actuaciones relacionadas con las armas blancas, los policías tramitaron otras dos actas por faltas de respeto a los agentes mientras estos desarrollaban sus funciones durante el control.

La intervención también dejó actuaciones relacionadas con las molestias que habían motivado, precisamente, la presencia policial en la barriada. Los agentes levantaron un acta por infracción de la Ordenanza Cívica contra un individuo que estaba causando molestias al vecindario haciendo ruido en plena madrugada.

Pero el operativo no se limitó a la seguridad ciudadana. En el apartado de tráfico y seguridad vial, los agentes detectaron a un conductor que circulaba pese a no haber obtenido nunca el permiso de conducir. Ante esta situación, la Policía Local de Palma abrió diligencias judiciales contra el conductor por un presunto delito contra la seguridad vial. Una de las actuaciones más graves registradas durante el dispositivo desarrollado en Son Roca.

La noche dejó también otra intervención relacionada con el volante. Los agentes denunciaron administrativamente a otro conductor después de que este diera positivo en la prueba de alcoholemia, aunque la tasa detectada no alcanzaba el límite establecido para que los hechos fueran considerados un delito penal.

El balance del control se completó con la retirada de un turismo al depósito municipal. La Policía denunció a su titular por circular con el vehículo sin disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil, una circunstancia que obligó a solicitar la intervención del servicio municipal de grúa.