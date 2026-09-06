Palma saca las uñas por los gatos: 500 personas exigen que se cumpla la ley

Unas 500 personas participaron este domingo en Palma en la movilización nacional ‘Los Gatos Tienen Ley’, una protesta que recorrió las calles de la capital balear para reclamar a las administraciones el cumplimiento efectivo de la Ley de Bienestar Animal en la gestión de las colonias felinas.

La movilización comenzó a las 12.00 horas en la plaza de España de Palma y finalizó en la plaza de Cort, donde se dio lectura al manifiesto de la organización. La protesta se celebró de forma simultánea en distintos puntos del Estado bajo el lema de que «el cumplimiento de una ley no puede depender del código postal».

En Baleares, la jornada reivindicativa también contó con concentraciones en Eivissa y Formentera, concretamente en la plaza de Sa Graduada y en la plaza de Sant Francesc Xavier, respectivamente.

Durante la protesta, la organización reclamó a las administraciones que asumieran sus responsabilidades y garantizaran una gestión real, ética y efectiva de las colonias felinas. Los convocantes denunciaron la distancia que, a su juicio, continúa existiendo entre las obligaciones que establece la normativa y la situación que viven diariamente los gatos comunitarios en numerosos municipios.

«Estamos cansadas de que se incumpla la ley de bienestar animal», señaló la portavoz nacional de la movilización, Mónica García, quien puso el foco en el papel que desempeñan actualmente los voluntarios, encargados en muchos casos de alimentar, esterilizar y rescatar a los gatos comunitarios.

La organización recordó que la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece un marco específico para la gestión de los gatos comunitarios y contempla responsabilidades municipales como su identificación y censado, la esterilización mediante el método de Captura, Esterilización y Retorno (CER), la atención veterinaria, la alimentación, el refugio y la garantía de su bienestar.

Los participantes sostuvieron que el principal problema no es la falta de legislación, sino la ausencia de una aplicación efectiva y homogénea de la normativa en los diferentes municipios.

En este sentido, los gestores de las colonias pidieron a las administraciones que dejen de trasladar al voluntariado una responsabilidad que, según defendieron, debe contar con el respaldo de políticas públicas estables, planificación, recursos económicos y mecanismos de seguimiento.

«No pedimos una nueva ley ni privilegios, exigimos que se cumpla la ley que ya existe y que las administraciones asuman las responsabilidades que les corresponden», reivindicaron los convocantes al cierre de la movilización por los gatos y las colonias felinas en Palma.