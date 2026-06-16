Denuncian un «coladero migratorio» en Baleares: todas las cartas de invitación se estarían autorizando sin revisión

Denuncian un auténtico «coladero migratorio» en Baleares. Fuentes próximas a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y representantes sindicales han asegurado a OKBALERES que la Policía Nacional está recibiendo instrucciones para autorizar prácticamente todas las cartas de invitación que se tramitan en las islas sin realizar las comprobaciones e investigaciones que tradicionalmente acompañaban a este procedimiento.

Según estas fuentes, desde hace varias semanas los agentes estarían aprobando de forma sistemática las solicitudes presentadas, eliminando en la práctica los filtros que hasta ahora permitían detectar posibles irregularidades o usos fraudulentos de este mecanismo administrativo. Las mismas fuentes sostienen que ya no se estarían elaborando informes de convivencia ni verificaciones destinadas a comprobar la situación real de los solicitantes o de las personas invitadas.

La situación ha generado una profunda preocupación entre numerosos agentes destinados en las unidades de Extranjería, que consideran que esta política supone una relajación sin precedentes de los controles en una comunidad autónoma especialmente sensible desde el punto de vista migratorio. Baleares se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada de inmigración irregular hacia España y Europa, con una presión creciente derivada de la llegada constante de embarcaciones procedentes del norte de África.

Las fuentes consultadas aseguran que el cambio de criterio afecta a uno de los instrumentos más importantes para controlar la entrada temporal de ciudadanos extranjeros en territorio español. La carta de invitación permite acreditar que una persona dispone de alojamiento durante su estancia en España, pero su concesión siempre ha estado acompañada de comprobaciones destinadas a evitar fraudes o incumplimientos de la normativa de extranjería.

Sin embargo, según denuncian fuentes policiales y sindicales, esos controles habrían desaparecido prácticamente por completo. La consecuencia, afirman, es que las solicitudes están siendo autorizadas de manera indiscriminada y sin apenas supervisión administrativa. Esta queja ya ha sido trasladada a nivel nacional a los partidos de la oposición que disponen de datos e información interna muy concreta.

La preocupación aumenta por un aspecto que los agentes consideran especialmente grave. Según explican, incluso aquellos solicitantes que en el pasado fueron sancionados porque la persona invitada no abandonó España dentro del periodo legalmente autorizado podrían volver a solicitar nuevas cartas de invitación sin que se revise su historial ni se tengan en cuenta los incumplimientos anteriores.

En otras palabras, sostienen las fuentes consultadas, una persona cuya invitación derivó en una situación irregular podría volver a cursar nuevas solicitudes sin encontrar obstáculos administrativos significativos. Para los sindicatos, esta circunstancia vacía de contenido los mecanismos de control previstos en la normativa y envía un mensaje de impunidad frente a posibles incumplimientos.

«Si desaparecen las comprobaciones y se aprueba todo automáticamente, el procedimiento pierde su razón de ser», explican fuentes conocedoras de la situación. «La carta de invitación deja de ser un instrumento sometido a control para convertirse en un mero trámite burocrático».

El malestar entre los agentes también se explica por los antecedentes recientes. Según las fuentes consultadas, durante el año 2025 la Policía Nacional denegó alrededor de 500 cartas de invitación en Baleares tras detectar circunstancias que justificaban su rechazo. Esa cifra demostraría, según los denunciantes, que existían motivos objetivos para mantener mecanismos de supervisión y que las investigaciones previas permitían detectar casos problemáticos.

Precisamente por ello, muchos policías no entienden el motivo por el que ahora se habría optado por un sistema de autorizaciones prácticamente automáticas y esta nueva política que favorece la inmigración irregular promovida por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Los sindicatos consideran que la decisión podría tener consecuencias directas sobre el control de los flujos migratorios y sobre la capacidad de las autoridades para detectar situaciones de fraude documental o de permanencia irregular.

Las críticas adquieren una dimensión aún mayor debido al contexto migratorio que vive el archipiélago. Baleares ha experimentado en los últimos años un incremento notable de las llegadas irregulares por vía marítima, consolidándose como una de las rutas utilizadas por las mafias de inmigración ilegal para acceder al continente europeo. Esta circunstancia ha obligado a reforzar dispositivos policiales, recursos de acogida y mecanismos de vigilancia en diferentes puntos del archipiélago.

Por ello, las organizaciones sindicales consideran especialmente preocupante que una posible relajación de los controles administrativos se produzca precisamente en un territorio sometido a una elevada presión migratoria. A su juicio, cualquier medida que reduzca la capacidad de supervisión puede ser interpretada por las redes de tráfico de personas como una oportunidad para explotar nuevas vías de entrada o permanencia.

Los representantes sindicales reclaman ahora explicaciones urgentes por parte de los responsables policiales y del Ministerio del Interior. Exigen conocer si existe una instrucción formal que respalde este cambio de criterio, quién la ha impulsado y cuáles son las razones que justifican la eliminación de controles que hasta ahora formaban parte habitual del procedimiento.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo dentro de las propias unidades policiales de Extranjería. Los agentes consultados insisten en que la situación merece una revisión inmediata y advierten de que la concesión masiva de cartas de invitación sin investigaciones previas podría terminar convirtiéndose en una nueva vía para facilitar situaciones de inmigración irregular en uno de los puntos más sensibles de la frontera sur europea.