Los Reyes se reúnen por primera vez con el Papa León XIV en el Vaticano

Los Reyes se han reunido por primera vez con el Papa León XIV en el Vaticano. Felipe VI y Letizia se han desplazado a la Santa Sede para encontrarse con el Sumo Pontífice. Un encuentro que ha durado 50 minutos y en el que han atajado, entre otras cosas, la visita que éste realizara a nuestro país en el mes de junio.

Se trata de la primera reunión oficial de los Reyes con León XIV desde su elección como Pontífice el pasado 8 de mayo de 2025, tras la muerta del Papa Francisco. En la misa de inicio del Pontificado, don Felipe y doña Letizia le invitaron a visitar España.

León XIV será el primer Papa que viajará España durante el reinado de Felipe VI. Será una visita apostólica que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de este año y en la que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias, a falta de conocer la agenda oficial del viaje. Además, será la primera visita de un Papa a España en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011.

Los reyes, acompañados por el ministro español de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, han llegado a las 10:15 horas al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde han sido recibidos con honores por un piquete de la Guardia Suiza.

Tras ser saludados por el vicerregente de la Casa Pontificia, Edward Daniang Daleng, y un grupo de gentilhombres, la comitiva ha acompañado a los Reyes hasta la Sala del Tronetto donde el Papa les ha saludado para después dirigirse a la biblioteca privada de León XIV.

Como en anteriores visitas a la Santa Sede, la Reina Letizia ha acudido a la cita con el pontífice vestida de blanco, haciendo uso del privilegio reservado a las soberanas de países católicos, luciendo un vestido en ese tono coordinado con accesorios en color beige.

Felipe VI y la reina Letizia se han reunido posteriormente con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, un encuentro en el que han participado también Félix Bolaños; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y la embajadora de España ante la Santa Sede, por parte de España.

Los Reyes han regalado a León XIV un facsímil del libro de horas de Felipe II, del siglo XVI, que fue el manuscrito predilecto del monarca y le acompañó durante toda su vida, la obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, donde se conserva.

También le han obsequiado con una manta de butaca fabricada a mano en lana merina y seda natural por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la Alianza por la Lana, proyecto que busca promover y proyectar el valor de la lana española, mientras que para el secretario de Estado, el libro de ensayos Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World.

La basílica papal y la Corona española

Tras la reunión con el Pontífice, el Rey Felipe VI ha tomado posesión de su cargo de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una distinción que tiene sus raíces en el vínculo histórico entre la Basílica y la Corona de España.

Esta basílica papal está ligada a la Monarquía española desde tiempos de Carlos I, que gobernó en el siglo XVI aunque incluso antes los Reyes Católicos contribuyeron económicamente al embellecimiento del lugar, según señala la Casa Real en un comunicado.

Tal y como recuerda en la nota, eran tiempos en los que la Ciudad Eterna era el epicentro del poder espiritual de la cristiandad y la Monarquía hispánica ejercía como la gran defensora del catolicismo, y ello derivó en una alianza muy potente entre el Papado y la Corona, en un tiempo en el que los cismas en el seno de la Iglesia la debilitaban.