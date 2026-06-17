Tellado a Marlaska: «No es digno de los guardias civiles ni de los policías nacionales que se cuadran a su paso»

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha asegurado que Fernando Grande-Marlaska es «como mínimo un mentiroso» por tratar de negar las reuniones de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, con Leire Díez. Además, Tellado afirma que Marlaska «no es digno de ni de los guardias civiles ni de los policías nacionales que se cuadran a su paso».

En su intervención de este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado se ha dirigido a Grande-Marlaska, del que dice que «no está a la altura» de los agentes que tiene a su cargo. «No les llega ni a la suela de los zapatos», ha añadido sobre el titular de Interior.

«Ayer la directora de la Guardia Civil le hizo quedar a usted como el mentiroso que es», ha insistido Tellado, en referencia a que Gónzalez reconoció en el Senado «dos encuentros con Leire –Díez–» que Marlaska «había negado días antes».

«Usted es como mínimo un mentiroso, pero yo me temo que usted estaba al tanto de todo», ha adjuntado el secretario general del PP, sobre el conocimiento del ministro del Interior de los encuentros de la directora de la Guardia Civil con la fontanera del PSOE y líder de las cloacas junto a Santos Cerdán.

«La cúpula de la Guardia Civil conspirando contra la Guardia Civil. ¿No le da vergüenza, de verdad que no le da vergüenza?», le ha preguntado Tellado, que insiste en la comisión de «delitos para tapar delitos» por parte de la cloaca. «Para eso ha quedado usted, es una pieza clave de esa organización criminal que dirigía Santos Cerdán, Leire Díez y del que señor Félix Bolaños era la otra Leire, pero con corbata», ha finalizado.

Feijóo señala a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El dirigente del PP ha traído a colación la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional, a la misma hora de este miércoles, y ha denunciado que Sánchez «es un cobarde» que «le tiene miedo a la democracia».

Estas palabras de Feijóo llegan en relación a la cacicada de Sánchez y de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que han vetado, a través de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, la enmienda de Junts para la votación sobre una potencial convocatoria de elecciones generales, en la que el presidente del Gobierno iba a perder contra los votos de PP, Vox, UPN y los mencionados de Junts.