Como therians de perros y gatos

Ahora que la prensa ha puesto de moda a los therians, que son esas personas aburridas de la vida que se identifican con un animal y se disfrazan como si lo fueran, podríamos encontrar un símil en la política actual donde encontramos una estrategia electoral entre el PP y Vox que podríamos llamar «convivencia de perros y gatos», o, para ser más exactos, «simulacro therian de perros y gatos».

Veamos primero las declaraciones que hacen unos y otros. Empecemos, por ejemplo, por lo que dijo Azcón en la campaña de Aragón: «Cada voto a Vox beneficia a Sánchez», lo que Feijóo reafirmó diciendo: «No votéis al adversario. Los votos que no vayan a parar a Azcón serán votos al PSOE». Esta misma idea de que votar a Vox solamente beneficia al PSOE y a Pedro Sánchez la han machacado otros muchos dirigentes del PP, y sus voceros en los medios de comunicación, donde se han leído titulares tan ridículos como: «El éxito estéril de Vox solo favorece a Sánchez».

Del otro lado, podemos encontrar infinidad de declaraciones de Santiago Abascal en las que repite constantemente la misma idea de que PP y PSOE son lo mismo: «Da igual de lo que hablemos, de las políticas verdes, de las políticas migratorias, de las políticas fiscales, de las políticas educativas… son las mismas, con pequeños maquillajes. Son lo mismo en las políticas, en las maneras, e, incluso, en la corrupción». O como dice el secretario general de Vox, Ignacio Garriga: «Solo hay dos opciones: Vox o el bipartidismo».

A continuación, analicemos los datos indiscutibles. El número de presidentes de comunidades autónomas del PSOE que lo han sido gracias a los votos o la abstención de Vox es, exactamente, cero patatero. Por el contrario, gracias a los votos de los de Abascal fueron investidos, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso en 2019 y 2021, en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla en 2019, en Murcia, Fernando López Miras en 2019 y 2023, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en 2022, en Aragón, Azcón en 2023, y con toda probabilidad también en 2026, en Valencia, Mazón en 2023 y Juanfran Pérez Llorca en 2025, en Baleares, Marga Prohens en 2023, y en Extremadura, María Guardiola en 2023 y quizá de nuevo en 2026. Respecto a los ayuntamientos, donde el alcalde es investido con mayoría simple, sin que sea necesaria la mayoría absoluta, la lista de alcaldes del PP a los que Vox ha permitido gobernar en minoría incluye a Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma, Alicante, etc., hasta un total de 11 capitales de provincia. Mientras que la lista de alcaldes del PSOE a los que Vox permite gobernar en minoría es también de cero absoluto.

De cara a la competencia electoral fingen llevarse como perros y gatos. Si de verdad Vox pensara que PP y PSOE «son lo mismo» no tendría ningún sentido que, gracias a sus votos, el PP gobernase 8 comunidades y 11 capitales mientras que al PSOE no le deja hacerse con el poder en ningún lugar. Y si fuera cierto que el PP creyera que los votos a los de Abascal benefician a Pedro Sánchez, no se sentarían a negociar con ellos cada vez que tienen ocasión. Como perros y gatos se pelean delante de su público y, cuando nadie los ve, se quitan las caretas de therian y se convierten en políticos responsables.

Este fingido enfrentamiento está permitiendo que el Partido Popular acerque su discurso a los votantes moderados de centro izquierda que están escandalizados con la corrupción y la ruina que el socialismo siempre provoca; sabiendo que tanto los votantes que pudiera estar perdiendo por la derecha como los de aquellos de izquierda menos moderada y más, entre comillas, «antisistema», los está recogiendo un Vox con el que siempre van a poder llegar a algún tipo de acuerdo. La estrategia de convivencia de perros y gatos, fingiendo enfrentamiento entre los que siempre acaban llegando a acuerdos, está funcionando para librarnos de tan nefasto socialismo.