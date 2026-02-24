Fact checked

El grupo parlamentario de Vox ha cargado duramente contra la gestión del Ministerio de Sanidad y, en particular, contra la ministra Mónica García, a la que acusa de ignorar el «malestar profundo y sostenido» del colectivo médico tras las reiteradas huelgas y movilizaciones registradas en toda España. La formación considera que los paros de 2025 y las convocatorias llevadas a cabo y previstas en 2026 evidencian un conflicto estructural no resuelto entre los profesionales sanitarios y el actual marco normativo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según la iniciativa presentada por Vox en la Comisión de Sanidad del Senado, las protestas no responden a reivindicaciones puntuales, sino al rechazo frontal al borrador del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. A juicio del partido, este texto «homogeneiza injustificadamente» realidades profesionales muy distintas y «diluye la singularidad del ejercicio médico», sin reconocer aspectos esenciales como «la larga duración de la formación especializada, la elevada responsabilidad clínica y legal o la presión asistencial permanente que asumen los facultativos».

La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el actual modelo de negociación colectiva margina la voz específica de los médicos al integrarla en marcos generalistas que, en su opinión, no reflejan sus necesidades ni prioridades. Vox subraya que este colectivo constituye el pilar central del sistema sanitario público y que sus decisiones afectan directamente a la vida y seguridad de los pacientes, por lo que considera «inaceptable» que continúe sometido a una regulación genérica.

Precariedad laboral

Desde el partido se advierte además de que la falta de un Estatuto Médico propio se ha convertido en un problema estructural del Sistema Nacional de Salud. Según el texto registrado, esta ausencia impide una interlocución directa y eficaz entre los profesionales y el Ministerio, a diferencia de otros colectivos públicos que sí cuentan con marcos normativos específicos adaptados a la singularidad de sus funciones. Para Vox, esta situación «está detrás de la precariedad laboral, la desmotivación y el aumento de la conflictividad en el sector».

La moción alerta también de las consecuencias sobre la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema público, señalando fenómenos como la fuga de profesionales, el abandono de la sanidad pública y el deterioro progresivo de las condiciones de atención a los ciudadanos. En este contexto, la formación considera «insuficientes las reformas parciales del Estatuto Marco» y reclama un cambio legislativo de fondo que reconozca la especificidad de la profesión médica.

Con esta iniciativa, Vox insta al Gobierno a impulsar la creación de un Estatuto Médico propio que garantice una interlocución diferenciada con el Ministerio de Sanidad y establezca a los médicos como interlocutores únicos en la negociación de sus condiciones laborales, una medida que el grupo considera «indispensable» para preservar un sistema público de salud de calidad.