Dicen que es ‘Antoñita la fantástica’, pero el Gobierno la coló en la ONU

A Leire Díez el Gobierno la ha comparado con El Pequeño Nicolás, una suerte de Antoñita la fantástica que presumía falsamente de su vinculación con el PSOE, pero lo cierto es que la fontanera de Ferraz era el perejil de todas las salsas y tanto se ocupaba de frenar las investigaciones que cercan al socialismo y al presidente del Gobierno como hacía negocios con el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, amañando contratos públicos a cambio de mordidas. Pues para ser como Antoñita la fantástica, según el PSOE, el Gobierno la incluyó entre los participantes en la cumbre COP25 de Naciones Unidas, que se celebró en Madrid y que contó con la presencia de Sánchez y una nutrida representación de ministros. Y, ahí es nada, la fontanera llegó a hablar de «igualdad y transición ecológica como un binomio fundamental para el desarrollo sostenible». Por entonces, era jefa de comunicación en ENUSA, la empresa pública vinculada al sector nuclear, donde permaneció desde 2018 a 2021.

Díez asistió a la COP25 el mismo día en que Sánchez mantenía en el mismo foro distintas reuniones de nivel, entre ellas, con el ex vicepresidente de EEUU, Al Gore, y el ex secretario de Estado John Kerry; el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Tijjani Muhammas-Bande, y el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Otros cuatro ministros asistieron ese día a la cumbre, considerada el mayor encuentro internacional contra el cambio climático y que, aunque tenía previsto celebrarse aquel año en Chile, finalmente tuvo lugar en Madrid: la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, la de Educación (Isabel Celaá), Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Y Leire Díez.

Pretender desligarse de su fontanera es absurdo, porque el propio Sánchez la mencionó en un comentario compartido en las redes sociales, deseándole un «good morning» cuando el hoy presidente era diputado y Díez iniciaba su carrera política. De Antoñita la fantástica, nada. Participante en una cumbre de la ONU por decisión expresa del Gobierno.