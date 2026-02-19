Se descarta el combate de Topuria en la Casa Blanca: «La UFC no está interesada ahora mismo»

El ansiado combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev tendrá que esperar. Después de unos meses de mucha expectación con los dos mejores luchadores de la UFC y la posibilidad de enfrentarse en la propia Casa Blanca, finalmente es un sueño que no verá la luz a corto plazo. Una noticia que ha confirmado el daguestaní asegurando que no están interesados por ahora en que suceda.

La posibilidad estaba ahí. Un combate que hubiese sido una oportunidad de oro para que Topuria se pusiera el tercer cinturón (peso wélter) después de haberse puesto el de peso ligero y peso pluma. Hasta Donald Trump lo había ofrecido para el próximo 14 de junio, pero la UFC considera que aún es demasiado pronto: «Creo que definitivamente no será en la Casa Blanca porque ya tiene oponentes elegidos y ellos no están interesados en nuestra pelea por el momento», confesó Makhachev.

Se antojaba como una de las peleas más esperadas de la historia de la MMA. A Islam le gustaba la propuesta, puesto que tenía el morbo de ser él quien podría tumbar a Topuria en su vuelta al octágono después de haber estado inactivo en el primer trimestre de 2026 por su polémica separación con su mujer. Algo que no pudo prever Dan White. Así anunció el pasado mes de febrero que regresaba para pelear: «El campeón ha vuelto», escribió en su perfil de Instagram.

Salvo giro radical, la pelea tendrá que esperar como mínimo a que ambos mantengan sus cinturones de campeón, por lo que se pronostica que no sea hasta finales de este año. Una decisión que serviría para ganar expectación y reclamo después de que se pongan a prueba ambos para demostrar que es necesario su enfrentamiento y pasar la UFC a otro nivel tanto comercial como mediático. Hasta que llegue el momento, se espera con ansia cuál será el calendario de ‘El Matador’ este año.