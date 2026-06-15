Muere Gaspi, youtuber y participante de ‘La Velada del Año’: las reacciones a su muerte

El mundo de las redes sociales llora la pérdida de una de sus jóvenes estrellas. Tal y como se ha confirmado, Gaspar Prim Díaz, conocido en el mundo de YouTube y en Internet como Gaspi, ha perdido la vida a los 23 años. Al parecer, el influencer, de origen argentino, se encontraba de viaje por Brasil, en Río de Janeiro, pero lo que prometía ser un viaje por la ciudad ha acabado de la peor manera. Y es que se encontraba dentro de uno de los dos helicópteros que han chocado. Un fuerte impacto que ha dejado a seis fallecidos. Además del streamer, también se ha confirmado la identidad del cantante Oliver Tree, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Según indican varios medios de comunicación, todo sucedió casi a las 09:00 hora local. El choque de dos helicópteros en el aire ha provocado una auténtica tragedia, pues han caído al vacío. Un fuerte impacto que tuvo lugar en un parking privado, el cual estaba repleto de coches. Asimismo, según se ha reportado, el fuego ha destruido 20 coches eléctricos que se encontraban en la zona. Al respecto, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, afirma que ambos pilotos tenían «mucha experiencia».

Gaspi participó en ‘La Velada del Año 2025’

Gaspi era un popular streamer que se hizo conocido en el mundo cibernético por su polémico humor. Acostumbraba a hacer vídeos de broma y entrevistas informales en la calle, pero, en nuestro país, ganó mucha popularidad tras ser uno de los fichajes de Ibai Llanos para La Velada del Año del 2025. Un torneo que perdió contra Perxitaa, pero el cariño del público fue tal que el joven se llevó la mayor ovación de la noche.

La muerte de Gaspi ha supuesto un auténtico impacto entre todos sus seres queridos y en todas las personas que lo conocieron. Sus fans se encuentran completamente desolados, pero no son los únicos. Streamers, youtubers y numerosas celebridades han expresado su más sentido pésame ante la noticia. Realizamos un repaso.

Reacciones a la muerte de Gaspi

«Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi», escribió El Rubius. Por su parte, Ibai Llanos también ha expresado su pesar. «Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos», ha escrito en su cuenta de X.

«Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz, muchacho», ha publicado The Grefg, por su parte. «Últimamente, la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio», ha escrito AuronPlay en sus stories de Instagram. Asimismo, el que fue su rival en La Velada del Año del 2025, también ha querido compartir unas palabras.

«Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz, Gaspi», ha escrito en su cuenta de X. Junto a él, Jordi Wild, que entrevistó a Gaspi hace unos meses en The Wild Project, también se ha mostrado desolado. «Parece que la noticia se confirma: Gaspi ha fallecido hoy. Una tragedia absoluta. Tuve la suerte de que Gaspar me eligiera para la primera vez en su vida en la que iba a mostrar en internet a la persona, no al personaje. Y ahí vimos a un chico joven, introvertido, tímido, artista; alguien con un mundo interior riquísimo, en las antípodas de su personaje online. Estuvimos charlando dentro y fuera de cámaras, y me pareció una persona increíble. Es una auténtica tragedia que alguien así, con tanto futuro por delante, se nos vaya tan pronto… El legado de Gaspi quedará», ha escrito.