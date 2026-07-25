Amador Mohedano vuelva a cargar contra su sobrina, Rocío Carrasco: «La ambición la ha corroído»

Este 24 de julio en ¡De viernes!, Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado ha dado a conocer, finalmente, el contenido de las memorias sobre la cantante que lleva escribiendo desde hace años. Tras la polémica serie dedicada a La Más Grande en Movistar, el que fuese su mánager durante al menos 30 años decide hablar a través de un scoop. Entre otras cuestiones, ha dado a conocer diversos secretos de la vida de su hermana y el importantísimo papel que tuvo en su familia. Pero no todo ha quedado ahí, puesto que se ha pronunciado sobre la relación de la artista con Ortega Cano y Rocío Carrasco, entre otras tantas cuestiones.

El hermano de Rocío Jurado se ha mostrado reacio al documental del que su sobrina ha sido productora y ha asegurado que en las memorias que está escribiendo contará realmente «toda la verdad». Una «verdad» sobre la que el exmarido de Rosa Benito nos ha desvelado algunos fragmentos. También, en la entrevista, Amador ha hablado, sin tapujos, sobre la polémica lectura del testamento de la cantante que acabó dinamitando a la familia.

Amador Mohedano ha explicado cómo fue la lectura del testamento y las fricciones que este produjo: «Mi hermana nombró de albacea a la que no tendría que haber nombrado», ha contado el hermano de la cantante sobre Ana Iglesias Gil de Bernabé, abogada y amiga cercana de Rocío Jurado. Según Amador, su sobrina, Rocío Carrasco, y su marido, Fidel Albiac, se compincharon con la abogada y «manejaron todo como les dio la gana. Cuando nos piden los impuestos por las cosas que habia dejado Rocío, veíamos que era una barbaridad. Mi cuñado José Antonio, al que la Carrasco no puede ver, cogió los papeles y con especialistas valoraron todo lo que Rocío tenía. Fuimos a Madrid, tuvimos una reunión en Hacienda y nos dijeron a mi hermano y a mí que «nos la querían meter doblada».

Amador ha recordado cómo se negó a firmar uno de los papeles del testamento que la albacea quería que firmase y habla de la tensa lectura del testamento. Además, al responder si el distanciamiento con su sobrina fue solo por una cuestión económica, el famoso responde con contundencia cargando contra Rocío Carrasco: «La ambición la ha corroído totalmente. A ella y al otro», ha asegirado.

La última conversación de Amador con Rocío Jurado

Amador Mohedano también ha recordado, visiblemente emocionado, cómo fue su última conversación con Rocío Jurado antes de su fallecimiento. El hermano de la cantante rememora con dolor cómo su hermana le dijo que «quería tirar ya la toalla porque no podía más». «Me fui para mi casa llorando, me metí en el coche llorando y me quedé en la cama llorando», ha contado.