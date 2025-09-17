La Feria de Otoño de Las Ventas bate un nuevo récord con 19.428 abonados

La Plaza de Toros de Las Ventas y Plaza 1, la empresa gestora de la plaza, han cerrado la venta de abonos para la Feria de Otoño de 2025 con 19.428 abonados. Esta cifra representa un nuevo récord para Las Ventas con 1.199 abonados más que el año pasado. Además, garantiza el éxito de la Feria de Otoño en Las Ventas, la plaza gestionada por el empresario Rafael García Garrido, director de Plaza 1.

Plaza 1 ha conseguido un aumento de 4.000 abonados totales en Las Ventas desde que gestiona la plaza. Esto supone un 25% más que en 2016.

La Plaza de Toros de Las Ventas ya dio a conocer en agosto los carteles de la Feria de Otoño 2025, que se celebrará entre el 2 y el 12 de octubre. Durante estos días habrá cuatro corridas de toros y dos novilladas incluidas en el abono. Las cuatro corridas reunirán figuras de gran nivel, con Morante de la Puebla como el gran protagonista, que hará doblete en la Feria. También habrá otros tres festejos fuera de abono, un festival benéfico en homenaje a Antonio Chenel Antoñete, la corrida de toros del Día de la Hispanidad y la tradicional novillada sin picadores que supondrá la final del certamen Camino hacia Las Ventas.

Los festejos arrancarán el jueves 2 de octubre con la novillada de Antonio López Gibaja, en la que se enfrentarán Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas. La Feria de Otoño dará espacio a jóvenes que buscan consolidarse y a figuras consagradas de primer nivel.

El cartel de la Feria de Otoño de 2025 incluye también a grandes figuras del toro como Emilio de Justo, Borja Jiménez, Alejandro Talavante o Pablo Aguado, además de a Morante de Puebla con su doblete, primero en el festival matinal del 12 de octubre y por la tarde en la corrida que servirá de despedida de Fernando Robleño y confirmación de alternativa de Sergio Rodríguez.