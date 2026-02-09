Aston Martin pincha en el estreno: se corta la señal de la presentación del coche de Alonso

Aston Martin pinchó en el día del gran estreno. La presentación del AMR26 estuvo marcada por un corte de señal en la emisión del mega evento que la escudería había preparado en la sede de Aramco para mostrar al mundo el nuevo coche de Fernando Alonso y Lance Stroll. El fallo retrasó 20 minutos el acto y demostró que el equipo inglés lo hacía en diferido.

Lawrence Stroll, el dueño del equipo Aston Martin, dio la bienvenida a los asistentes para dar paso a los pilotos. Fernando Alonso chocó su puño con Lance Stroll y el asturiano tomó la palabra. «Fue un momento de orgullo saber que iba a pilotar un coche diseñado por Newey. Será un gran reto con la nueva normativa. Esto es un momento muy importante para el equipo», dijo el piloto.

Con todavía celebrándose las entrevistas a los pilotos, la señal volvió a fallar tanto en la señal televisiva como en YouTube. A Aston Martin le falló la conexión a internet en el peor momento. Veremos si queda en una anécdota o es el primer fallo en cadena de un equipo que tiene que alinear muchas piezas para conseguir el éxito. El diseño de Newey, con el motor Honda y el combustible de Aramco. Fernando Alonso sueña con su tercer Mundial.