Jesús Vazquez abandona Mediaset para presentar el Benidorm Fest en TVE

Gran sorpresa televisiva. Jesús Vázquez, uno de los rostros más icónicos de Mediaset España, se pasa a RTVE para presentar la nueva edición del Benidorm Fest junto a Javier Ambrossi (recién separado de Javier Calvo), Inés Hernand y Lalachus. El anuncio se hace un día después de que RTVE haya anunciado que se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse que Israel podrá participar en la edición del año que viene, por lo que el Benidorm Fest ya no funcionará como una selección para elegir al artista que nos representará en el famoso certamen europeo.

Tal y como ha anunciado hoy viernes 5 de diciembre en una nota de prensa RTVE, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias de la nueva edición del certamen. RTVE dará a conocer los detalles de su participación en una rueda de prensa prevista el próximo 8 de enero.

Vázquez cambia así de empresa tras 22 consecutivo al frente de los programas más importantes de Mediaset tales como Operación Triunfo, Gran Hermano VIP, Supervivientes, Hotel Glam, Allá tú, La Voz, Factor X, Bake Off o Bailando con las estrellas, su último proyecto en Telecinco, cuya final se emitió la semana pasada. Y es que el contrato de Vázquez con Mediaset se cancela a finales de diciembre, por lo que, suponemos, ya llevaría tiempo negociando su fichaje por TVE.

Por otra parte, otro nombre importante es el de Javier Ambrossi. El director de cine, productor, guionista y actor debutará como presentador del Benidorm Fest en La 1, donde ya presentó la gala de los Premios Goya 2024 y fue también profesor de interpretación en Operación Triunfo (2017-2018). Esta será una de las pocas veces que le veremos en solitario puesto que siempre suele estar acompañado por Javier Calvo, con quien rompió su relación sentimental (dicen que no la profesional) hace pocas semanas.

Inés Hernand es una veterana del festival y ha participado en todas las ediciones. Formó parte del elenco de presentadores del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2025 como la encargada de recoger los comentarios de los artistas desde la llamada Green Room después de sus actuaciones. En 2024 condujo el programa Benidorm Calling en RTVE Play.

También regresa al certamen Lalachus tras participar el año pasado en La noche del Benidorm Fest, un especial que analizaba en La 1 todo lo ocurrido en la gala final. Este año se sumará a los presentadores de la gran final y conducirá este programa especial posterior junto a Inés Hernand.

Lalachus también formará parte del trío de presentadores de Benidorm Calling, el programa previo a cada gala en RTVE Play junto a Ángela Fernández ( Open Play , Divas Calling , El Grand Prix ) y Juanjo Bona ( MasterChef Celebrity , Qué decirte que no sepas ).

RTVE fuera de Eurovisión

Hasta ahora, el Benidorm Fest ha servido para elegir al representante de España en Eurovisión . Este año no va a ser el caso después de que RTVE haya anunciado que se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse que Israel podrá participar en la edición del año que viene. Como había garantizado el Gobierno de Sánchez, España se retira del Festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya votado a favor de cambiar las normas del certamen en su Asamblea General de este jueves, lo que implica que Israel podrá participar en la edición de 2026. Además de la delegación española, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han anunciado su salida del festival.

España no ha logrado la expulsión de Israel pese a forzar una votación secreta que posibilitaba que hubiera más votos en contra de la participación de Israel.