El pasado 20 de marzo fue un gran día para los fans españoles de Shakira. Tal y como se ha informado de manera oficial, la cantante colombiana pasará por nuestro país para presentar su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Un espectáculo muy esperado con el que la artista pondrá punto final a 8 años de ausencia por los escenarios de España. Y es que ella ya lo avisó: dejaría nuestro país para el final de gira porque su objetivo es hacer algo por todo lo alto. Pues, recordemos, aquí vivió durante muchos años y siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

De esta manera, el equipo de Shakira ha informado que los próximos 25, 26 y 27 de septiembre actuará en Madrid para ofrecer su esperada residencia europea. Tres noches que prometen ser inolvidables y que tendrán lugar en el Estadio Shakira, pues ha querido construir uno único y especial para la ocasión, pero las sorpresas no acaban aquí. El programa de Al cielo con ella ha tenido la oportunidad de concertar una entrevista con la colombiana. Un encuentro muy esperado donde la artista se sincera con Henar Álvarez. Realizamos un repaso de lo que se sabe.

¿Cómo ver la entrevista de Shakira con ‘Al cielo con ella’?

De momento, el programa de La 1 solamente ha emitido un pequeño avance de la entrevista que será hoy, martes 7 de abril, a partir de las 23:00 horas. «Como nos gusta hacer las cosas bien y a lo grande, nuestra primera invitada va a ser Shakira. Y aquí tenéis un adelanto», comentaba Henar Álvarez, la presentadora del espacio. El formato dará el salto a La 1 de Televisión Española debido a su gran éxito en La 2. Por lo tanto, la entrevista de la colombiana se presenta como la gran exclusiva de la nueva era de Al cielo con ella.

«España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todos los puntos de vista», comunica la cantante en la entrevista. La presentadora de RTVE llevó a cabo la entrevista en México, lugar donde se encontraba la cantante.

En el caso de no poder verla en directo hoy, también es posible online gracias a la plataforma de RTVE Play. De momento, son pocos los detalles que se saben de lo hablado en la entrevista, pero queda claro que la cantante profundizará en sus conciertos por Madrid y todo lo relacionado con esta nueva gira musical. Y es que ya lo avisa en el avance: lo que está preparando «va a ser de otro mundo».