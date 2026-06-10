Adiós a las mesillas de noche: su sustituto es más cómodo, elegante y práctico en los dormitorios modernos

Los dormitorios pequeños tienen un encanto especial, pero también suponen un reto en el ámbito de la decoración, ya que es necesario aprovechar cada centímetro sin sobrecargar el espacio. En esa búsqueda de equilibrio entre funcionalidad y ligereza, las mesillas de noche tradicionales han pasado a un segundo plano frente a soluciones que amplían visualmente el espacio y aportan una mayor sensación de limpieza y calma. En su lugar, las opciones suspendidas, como una simple balda, un módulo con cajón o incluso una prolongación del cabecero, cumplen la misma función, pero sin saturar el ambiente.

Además, este tipo de soluciones se pueden integrar en la pared para pasar desapercibidas, crear contraste en color o textura para convertirse en un punto focal, o incluso formar parte del propio cabecero para crear un efecto visual continuo. Si se combinan con iluminación mural o apliques dirigidos, el resultado es aún más ligero, práctico y equilibrado. Una de las opciones que más terreno está ganando es la mesilla flotante, en la que ésta forma una única pieza con el cabecero. Al integrar dos elementos en uno solo, se optimiza el espacio disponible y se refuerza la sensación de simetría.

El sustituto a las mesillas de noche tradicionales

Las mesillas de noche flotantes son pequeños muebles diseñados para instalarse directamente en la pared, sin patas ni soportes visibles. A diferencia de las tradicionales, ayudan a ahorrar espacio, generan una mayor sensación de amplitud y aportan un estilo moderno a cualquier dormitorio. Disponibles en distintos materiales, se pueden encontrar en una amplia variedad de estilos, desde minimalista y nórdico hasta rústico o industrial.

Ventajas

El aprovechamiento del espacio es una de las principales ventajas de las mesillas de noche flotantes, ya que permiten ganar superficie útil al eliminar patas y estructuras voluminosas. Por otro lado, su diseño moderno y de estilo minimalista encaja perfectamente con la decoración actual, aportando una estética limpia y sin elementos innecesarios.

Además, su instalación es relativamente sencilla mediante soportes ocultos, y su mantenimiento resulta más práctico, ya que al quedar elevadas facilitan la limpieza del suelo y evitan que se acumule polvo en la zona inferior. Por último, aportan una mayor sensación de amplitud y orden, al eliminar las patas y liberar espacio visual, lo que resulta ideal en dormitorios pequeños.

Estilos decorativos

En el estilo nórdico, predominan los modelos de madera clara y líneas sencillas, que aportan luminosidad y una sensación de calma visual. En el diseño rústico, se suele optar por madera maciza, como la de mango sin tratar, para lograr un acabado más natural y cálido. El toque industrial combina metal negro o madera envejecida con lámparas de pared, creando un ambiente más urbano y con carácter.

Finalmente, el minimalismo apuesta por superficies blancas o en tonos neutros, sin tiradores visibles, para conseguir un efecto limpio, ordenado y completamente integrado en el espacio.

Guía de compra

Como regla general, la superficie de la mesilla debería quedar a la misma altura que el colchón o ligeramente por debajo, pero nunca por encima. En cuanto al ancho, se recomienda un mínimo de 45 a 50 cm si se busca una superficie funcional con espacio suficiente para una lámpara y objetos personales.

En dormitorios pequeños, existen opciones más pequeñas de unos 40 cm que conservan la funcionalidad básica. La profundidad habitual oscila entre 35 y 40 cm, aunque en espacios muy pequeños pueden emplearse modelos de 25 a 30 cm para optimizar el espacio.

El material y el acabado deben estar en armonía con el resto del mobiliario. Si el cabecero es de madera natural, es recomendable elegir mesillas con chapa de roble, nogal o fresno para mantener la continuidad visual. En dormitorios con una estética más atrevida, las versiones lacadas en tonos como verde musgo o gris antracita pueden funcionar como un punto focal decorativo dentro del conjunto.

Verde y beige: la combinación tendencia en 2026

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