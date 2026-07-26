Las pastillas para lavavajillas no solo son buenas para los platos: 9 trucos domésticos sorprendentes que deberías probar
Toma nota de este truco con las pastillas del lavavajillas
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Estos 9 trucos domésticos sorprendentes que deberías probar, las pastillas para lavavajillas no sólo son buenas para los platos. Lavar los platos con estas pastillas quizás no es sólo una manera de usar este elemento. Podemos descubrir la esencia de un tipo de limpiador que podemos aprovechar para una gran variedad de plantas de la casa. Vas a poder obtener un limpiador de lo más versátil en numerosas ocasiones. Será cuestión de ponernos manos a la obra con este tipo de elementos que pueden ser esenciales.
El lavavajillas es uno de los elementos que más cuidamos y que quizás ahora cobrará un cierto protagonismo, en especial en estos días en los que quizás tendremos que aprovechar cada uno de los elementos que quizás tenemos en mente. Por lo que, estos trucos de las redes sociales pueden acabar siendo lo que nos aportará estos elementos que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. No son buenas sólo para los platos estas pastillas que pueden acabar siendo lo que nos dará una alternativa más de limpieza que pueden ayudarnos a dejar la casa perfecta.
No solo son buenas para los platos las pastillas para lavavajillas
Las pastillas para lavavajillas pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días lo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Esos platos que nos quedan perfectamente limpios con un pequeño gesto que puede ser esencial.
Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha nadie hubiera tenido en cuenta en estos días.
Este lavavajillas que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es hora de conseguir este cambio de tendencia que nos sitúa en una forma de reutilizar cada uno de los elementos de limpieza que tenemos en nuestra casa y que puede magnificarse.
Estaremos ante un cambio de ciclo que quizás hasta ahora nadie hubiera podido ver. Este tipo de elementos que nos están acompañando serán los que nos darán un extra de buenas sensaciones, las pastillas para lavavajillas pueden acabar en multitud de lugares diferentes.
Más allá del lavavajillas podemos descubrir la esencia de una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos aplicar en estas jornadas.
9 trucos domésticos sorprendentes que deberías probar
Deberías probar estos 9 trucos domésticos sorprendentes que deberías probar y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente. Con algunos detalles que hasta el momento no teníamos en mente. Las pastillas que usamos para dejar los platos como los chorros del oro, pueden tener más usos de los que pensabas.
Los expertos del jabón Lagarto nos dan una serie de usos para este tipo de elementos que pueden ayudarnos a dejar gran parte de la casa perfecta. Es cuestión de ponerse manos a la obra con estos usos:
- Limpiar encimeras grasas. Aplica unas gotas sobre una bayeta húmeda y limpia encimeras o superficies de cocina con restos de grasa. Funciona especialmente bien tras cocinar. Si los restos son muy profundos, están incrustados y antiguos también puedes usar el jabón en pasta, es infalible.
- Quitar manchas de grasa en ropa. Antes de lavar una prenda manchada de aceite o grasa, aplica una pequeña cantidad de lavavajillas directamente sobre la mancha. Deja actuar unos minutos y lava como de costumbre.
- Fregar suelos con restos de Grass. En zonas como la cocina, donde los suelos acumulan grasa, añade unas gotas de lavavajillas al cubo de fregar. Limpieza profunda y sin restos pegajosos.
- Limpiar juguetes de plástico. Llena un barreño con agua caliente y unas gotas de lavavajillas. Introduce los juguetes, déjalos en remojo y luego aclara. Ideal para desinfectar sin productos agresivos.
- Recuperar brochas de pintura. Si olvidaste lavar las brochas tras pintar, sumérgelas en agua caliente con lavavajillas durante unas horas. Luego enjuaga y peina las cerdas. Como nuevas.
- Limpiar utensilios de cocina quemados. Para ollas o sartenes con restos quemados, cubre el fondo con agua caliente y unas gotas de lavavajillas. Deja actuar y frota. El resultado te sorprenderá.
- Desengrasar filtros de campana extractora. Los filtros metálicos se limpian fácilmente con agua caliente y lavavajillas. Sumérgelos, espera 15-30 minutos y aclara. Adiós a la grasa incrustada.
- Limpiar persianas o estores. Una solución con agua tibia y lavavajillas es perfecta para eliminar polvo y suciedad de persianas, sobre todo en cocinas.
- Lavar las llantas del coche. Con una esponja y lavavajillas diluido, puedes limpiar fácilmente la suciedad y grasa de las llantas sin productos caros.
- Desinfectar estropajos y bayetas. Remoja tus estropajos en una mezcla de agua caliente y lavavajillas durante unos minutos para eliminar bacterias y olores.