La carta de despedida de Sara Carbonero a su madre tras su muerte: «No encuentro sentido ni rumbo»

El pasado 12 de abril, Sara Carbonero vivió uno de los golpes más duros de su vida. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la muerte de su madre, Goyi Arévalo, después de una larga enfermedad. No es ningún secreto que la periodista siempre ha considerado a su progenitora como su gran pilar en la vida, a quien confesaba y consultaba muchos de los pasos que daba en la vida, consciente de que iba a tener siempre su protección. De ahí que este fallecimiento haya supuesto una complicadísima batalla, a la que lleva haciendo frente desde ese trágico 12 de abril. Más de dos semanas después de lo sucedido, Sara Carbonero ha querido utilizar su perfil oficial en Instagram para publicar una emotiva carta de despedida dedicada a su madre.

En este desgarrador texto, la periodista no ha dudado en hacer balance de lo duro que está siendo el día a día tras la muerte de su madre: «Aquí estoy, escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida. Y lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme, siempre animándome. En realidad, todo lo hacía por ti, mamá. Para que estuvieses orgullosa, para sacarte una sonrisa, para verte feliz», asegura la periodista. Y añade: «Cuánto te echo de menos, cómo duele. No encuentro sentido ni rumbo, mamá». Lejos de que todo quede ahí, Sara va mucho más allá: «Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte ni olerte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban».

De esta forma, la toledana continúa explicando cómo se siente después de haber perdido a quien consideraba como el gran pilar de su vida: «Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada, porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo».

Acto seguido, Sara Carbonero fue mucho más allá: «Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme. Por eso no quiero que la tristeza y la rabia que siento ahora me paralicen. Por eso aquí abajo somos más piña que nunca, Irene, los niños… Nos cuidamos como a ti te gustaría», expresó.

Para terminar, quiso dirigirse directamente a Goyi Arévalo: «Mamá, desde donde quiera que estés, necesito que sepas que has dejado un vacío muy grande porque eras una mujer excepcional. No sabes lo que te quería la gente y cómo me han hablado de ti todos estos días. En la iglesia no cabía un alfiler». Todo ello mientras recordó «el orgullo tan grande» que significa, para ella, ser su hija.

«Me alivia imaginar que ahora estás en un lugar mejor, eso dicen. Aunque yo sigo pensando que deberías seguir aquí, que nos quedaban muchas cosas por hacer, por disfrutar y por vivir. Que ya tocaba la racha buena», asegura, y añade: «Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón.

Ayúdanos y danos fuerza para aprender a vivir sin ti, mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces. Te escribiré cada día. Dirección el cielo», promete. ¡Mucha fuerza, Sara!