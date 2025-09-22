Así queda el cuadro del ATP 500 de Tokio 2025: todos los rivales de Carlos Alcaraz

Unos días después de jugar la Laver Cup 2025, donde ganó el combinado del resto del mundo, Carlos Alcaraz vuelve a vestirse de corto, esta vez para jugar el ATP 500 de Tokio 2025. El tenista murciano se enfrentará al argentino Sebastián Báez en los dieciseisavos de final del torneo que se celebra en el país nipón, donde espera coronarse por primera vez en su carrera. Rafa Nadal, David Ferrer y Manuel Orantes son los únicos españoles que lo han ganado.

Este apasionante ATP 500 de Tokio 2025 comenzará este miércoles 24 de septiembre y la final se celebrará el siguiente martes, que cae el día 30. Esta será la primera vez que Carlos Alcaraz jugará este torneo en tierras niponas y lo hace unos días después de participar en la Laver Cup en San Francisco, Estados Unidos. Sin duda, será un campeonato apasionante, aunque Jannik Sinner no estará porque juega el de Pekín, por lo que los amantes de este deporte no podrán disfrutar de un auténtico partidazo entre ellos.

La temporada empieza a llegar a su tramo final, pero aún así todos están expectantes de lo que pueda hacer Carlos Alcaraz en estos torneos que quedan, ya que en el ATP 500 de Tokio 2025 estrena su número uno del ranking. Casper Ruud, Matteo Berrettini, Taylor Fritz o Holger Rune son los principales rivales que tendrá que superar el de El Palmar si quiere sumar un nuevo título el próximo martes 30 de septiembre.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Tokio

La organización todavía no ha desvelado el orden de juego de los dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio 2025. Se espera que Carlos Alcaraz debute frente a Sebastián Báez este miércoles 24 de septiembre, pero habrá que esperar a los horarios definitivos, ya que hay que tener en cuenta también que por la diferencia horaria que existe entre España y Japón, a los aficionados al mundo del tenis y seguidores del de El Palmar tendrán que trasnochar o madrugar para poder ver sus encuentros.

Posibles rivales de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz debutará en dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 enfrentándose al argentino Sebastián Báez, que será un duro rival para el tenista murciano. Si el joven tenista de El Palmar consigue avanzar a los octavos de final de este torneo nipón se debería ver las caras ante el ganador del Zizou Bergs – Alejandro Tabilo.

En unos hipotéticos cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025, los rivales potenciales de Carlos Alcaraz serían Jordan Thompson, Brandon Nakashima o Frances Tiafoe. En semifinales seguirá subiendo el nivel y lo lógico sería que el número uno del ranking tendría que cruzarse contra Casper Ruud, Jaume Munar, Matteo Berrettini o Denis Shapovalov.

Si Carlos Alcaraz consigue cumplir con lo que se espera de él y logra alcanzar la gran final de este ATP 500 de Tokio 2025 tendría que pelear por el título en el país asiático ante un rival de gran nivel como podría ser Ugo Humbert, Holger Rune, Tomás Machac o Taylor Fritz. Hay que recordar que Jannik Sinner no participa en el país nipón, sino que estará jugando el torneo de Pekín, donde también estarán Zverev o Álex de Miñaur.

Dónde ver por TV los partidos de Carlos Alcaraz en Tokio

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos destacados de este ATP 500 de Tokio 2025 donde participa el tenista murciano. Carlos Alcaraz debutará en dieciseisavos de final contra Sebastián Báez y este choque se podrá ver en directo a través de los canales de Movistar+ Plus o Vamos, que están incluidos en el paquete básico que tiene esta plataforma de pago.

La aplicación de Movistar+ también estará disponible para todos aquellos que quieran ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que vaya ocurriendo en el ATP 500 de Tokio 2025. La app de este operador se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que recordar que también estará disponible la plataforma Tennis TV, pero es de pago y habrá que estar suscrito a este medio que ofrece todos los torneos de la ATP, salvo los Grand Slam.

