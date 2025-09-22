Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz con su participación en la Laver Cup

La Laver Cup 2025 ha llegado a su fin después de un fin de semana apasionante en el que Carlos Alcaraz ha disputado un total de tres partidos. El murciano defendió al combinado europeo frente al del resto del mundo, pero no pudo conseguir coronarse en esta competición que creó Roger Federer y que comenzó a disputarse en 2017. Pese a ello, el de El Palmar ha conseguido llevarse un pequeño premio económico por participar en este torneo que no entrega puntos para el ranking de la ATP.

Cuánto dinero reparte la Laver Cup 2025

Hay que tener en cuenta que la Laver Cup 2025 tiene un total de 2,25 millones de euros para repartir entre todos los participantes. Para comenzar, hay que explicar que todos se llevan un pellizco económico de esa cantidad por el simple hecho de participar en esta competición apasionante que se ha celebrado en el Chase Stadium de San Francisco. Esa cifra que se ha embolsado cada uno ha sido en función del puesto que ocuparan en el ranking de la ATP cuando terminó el Grand Slam de Roland Garros el pasado mes de junio.

El total de lo que se reparte para estos tenistas que participan en la Laver Cup 2025 es de 750.000 euros. Al no estar Jannik Sinner, que en aquel momento era el número 1 de la ATP, Carlos Alcaraz ha sido el participante que más dinero se habría llevado por ocupar el puesto más alto. Alexander Zverev, Taylor Fritz, Holger Rune y Álex de Miñaur serían los siguientes en esa lista.

El dinero restante, 1,5 millones de euros, están destinados únicamente al equipo ganador. En este caso ha sido el resto del mundo el que se ha proclamado campeón de la Laver Cup 2025, por lo que son Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Alex Michelse, Joao Fonseca y Reilly Opelka los que consiguen llevarse un buen pellizco que equivale, más o menos, a alcanzar la cuarta ronda en Wimbledon. Esto significa que cada uno de ellos ha conseguido un ingreso en su cuenta corriente de 250.000 euros.

Cómo ha quedado la Laver Cup 2025

Hay que recordar el funcionamiento de esta Laver Cup. Son tres días de competición y en la primera jornada, por cada victoria el equipo en cuestión suma un punto, en la segunda jornada se entregan dos puntitos y en la tercera y última fecha se otorgan tres unidades. Hay que tener en cuenta que el primero de los dos equipos que alcance 13 puntos se proclama campeón, ya que en realidad hay 22 en juego y siempre se garantizan llegar al último día.

Al término de la primera jornada el combinado europeo consiguió marcharse por encima en el marcador con un 3-1 en el marcador. El día siguiente, el sábado, el resto del mundo le dio la vuelta a la eliminatoria y empezó a encarrilar su triunfo, ya que terminaron la segunda fecha de la Laver Cup 2025 con un 3-9 en el marcador. En el día definitivo el resto del mundo ganó esos dos partidos que necesitaban y no hizo falta jugarse el último encuentro de dobles, acabando 6-15.

Partidos de la Laver Cup 2025

Jakub Mensik – Alex Michelsen. 6-1, 6-3 y 10-8.

Casper Ruud – Reilly Opelka. 6-4 y 7-6.

Alexander Zverev – Álex de Miñaur. 1-6 y 4-6.

Jakub Mensik y Carlos Alcaraz – Alex Michelsen y Taylor Fritz. 7-6 y 6-4.

Flavio Cobolli – Joao Fonseca. 4-6 y 3-6.

Carlos Alcaraz – Taylor Fritz. 3-6 y 2-6.

Holger Rune – Francisco Cerúndolo- 3-6 y 6-7.

Casper Ruud y Holger Rune – Alex Michelsen y Álex de Miñaur: 3-6 y 4-6.

Jakub Mensik – Álex de Miñaur. 3-6 y 4-6.

Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo. 6-2 y 6-1.

Alexander Zverev – Taylor Fritz. 3-6 y 6-7.

Palmarés de la Laver Cup

Esta competición se empezó a jugar en 2017, por lo que tiene una corta vida todavía. Pese a ello, la Laver Cup impulsada por Roger Federer se ha convertido en una competición apasionante, ya que enfrenta a los mejores tenistas europeos contra los del resto del mundo. De hecho Europa es el continente que más veces ha conseguido llevarse el título.

2017. Europa.

2018. Europa.

2019. Europa.

2021. Europa.

2022. Resto del mundo.

2023. Resto del mundo.

2024. Europa.

2025. Resto del mundo.

Cuánto dinero ha ganado Alcaraz en su carrera

Esta Laver Cup 2025 ha sido un pequeño ingreso para Carlos Alcaraz si lo comparamos con lo que ha conseguido ganar tanto este año como a lo largo de su carrera en premios por torneos de tenis. Por ejemplo, en esta temporada, en la que ha conseguido ganar en Queen’s, Róterdam, Roland Garros, el US Open y los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati el murciano ha conseguido embolsarse más de 15,5 millones de dólares.

Por otro lado, a lo largo de su corta carrera deportiva, Carlos Alcaraz ha conseguido llevarse 53,4 millones de dólares entre todos los torneos que ha disputado. Una cifra bastante considerable que, sin duda, seguirá creciendo a pasos agigantados en los próximos años, ya que el de El Palmar todavía tiene una larga trayectoria por delante. Esta cifra sólo es de campeonatos en los que ha jugado oficiales de la ATP, por lo que en otros de exhibición o en temas publicitarios habría percibido una cantidad que haría crecer este cifra.