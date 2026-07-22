Prisión para el magrebí que atropelló mortalmente a un ciclista de 83 años y huyó tras el accidente en Pollença

La investigación por el atropello mortal de un ciclista de 83 años en Pollença ha dado un nuevo paso después de que la titular del Juzgado de Instrucción de guardia de Inca decretara el ingreso en prisión provisional del conductor investigado. La magistrada ha adoptado esta medida al apreciar riesgo de fuga debido a la falta de arraigo del sospechoso.

El arrestado, un conductor de origen magrebí, fue trasladado este miércoles por agentes de la Guardia Civil hasta los juzgados de Inca, donde quedó a disposición judicial. Está siendo investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y por abandono del lugar del accidente, al considerar la jueza que presuntamente no prestó auxilio a la víctima tras el impacto.

El trágico accidente ocurrió sobre las 7.50 horas del pasado lunes en la carretera MA-2200, que une Pollença con el Port de Pollença. Según las primeras investigaciones, el conductor circulaba al volante de un Volkswagen Touran blanco que arrastraba un remolque cuando adelantó a un ciclista que transitaba correctamente por la vía. Al regresar a su carril, el vehículo golpeó al hombre de 83 años, que salió despedido y cayó a un canal de drenaje de hormigón situado junto a la carretera. Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin detenerse.

Varios testigos alertaron inmediatamente al 112, mientras una médica que se encontraba fuera de servicio inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local de Pollença. Posteriormente, los equipos sanitarios continuaron durante unos 40 minutos intentando revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la víctima, aunque finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Tras la fuga, la Guardia Civil activó un dispositivo de investigación para localizar el vehículo implicado y a su conductor. Los especialistas del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) lograron identificar tanto el turismo como al presunto responsable, que posteriormente fue detenido y puesto a disposición judicial.

Con la decisión de la jueza de enviar al investigado a prisión provisional, la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de un atropello mortal en Pollença que ha causado una gran conmoción en el municipio.