Detenido un magrebí por el atropello mortal de un ciclista de 84 años en Mallorca y darse a la fuga

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de origen magrebí por el atropello mortal a un ciclista de 84 años en la carretera de Pollença, en Mallorca. El conductor intentó adelantar a la víctima y terminó arrollándola para posteriormente darse a la fuga.

El accidente de tráfico se produjo concretamente alrededor de las 8:00 horas en la carretera de Palma a Puerto de Pollença, a la altura de la Cooperativa Pagesa de Pollença. Varios conductores y vecinos que presenciaron el suceso alertaron rápidamente al servicio de emergencias 112.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el responsable del siniestro se trata de un varón de 30 años y origen magrebí que fue detenido este lunes a las 17.30 horas después de acudir a las dependencias de la Guardia Civil tras ser requerido.

El detenido permanece en estas dependencias y está previsto que pase a disposición judicial esta tarde o, en su defecto, durante la mañana del miércoles.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), además de efectivos de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, que acordonaron la zona para facilitar la atención sanitaria y comenzar la investigación del accidente.

A la llegada de los equipos médicos, el ciclista se encontraba inconsciente, tendido en el suelo y su estado era crítico. El personal facultativo desplazado hasta el lugar inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se prolongaron durante aproximadamente 40 minutos con el objetivo de revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la víctima. Pese al esfuerzo realizado por el personal sanitario, finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento debido a que las lesiones que presentaba la víctima eran incompatibles con la vida.

Tras el atropello, el conductor del vehículo implicado no permaneció en el lugar, incumpliendo la obligación de prestar auxilio y colaborar con los servicios de emergencia. Desde ese momento se activó un dispositivo de búsqueda para tratar de identificar tanto al automóvil como a la persona que lo conducía en el momento del siniestro.