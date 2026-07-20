Muere un ciclista de unos 80 años tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga en Mallorca

Las carreteras de las islas se cobran una nueva víctima mortal. En esta ocasión se trata de un hombre, español de unos 80 años, que ha perdido la vida en la mañana de este lunes después de ser atropellado por un vehículo mientras circulaba en bicicleta por la carretera MA-2200, en el término municipal de Pollença. El conductor implicado en el siniestro se dio a la fuga y, por el momento, continúa sin ser localizado.

El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 8:00 horas en la carretera de Palma a Puerto de Pollença, a la altura de la Cooperativa Pagesa de Pollença. Por causas que todavía se investigan y que están siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil de Tráfico, un turismo embistió al ciclista cuando este circulaba por la vía, provocándole heridas de extrema gravedad.

Varios conductores y vecinos que presenciaron el suceso alertaron rápidamente al servicio de emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), además de efectivos de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, que acordonaron la zona para facilitar la atención sanitaria y comenzar la investigación del accidente.

A la llegada de los equipos médicos, el ciclista se encontraba inconsciente, tendido en el suelo y su estado era crítico. El personal facultativo desplazado hasta el lugar inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se prolongaron durante aproximadamente 40 minutos con el objetivo de revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la víctima. Pese al esfuerzo realizado por el personal sanitario, finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento debido a que las lesiones que presentaba la víctima eran incompatibles con la vida.

Tras el atropello, el conductor del vehículo implicado no permaneció en el lugar, incumpliendo la obligación de prestar auxilio y colaborar con los servicios de emergencia. Desde ese momento se activó un dispositivo de búsqueda para tratar de identificar tanto al automóvil como a la persona que lo conducía en el momento del siniestro.

Fuentes próximas a la investigación señalan a OKBALEARES que todavía no se ha podido determinar el motivo por el que el conductor se dio a la fuga. Entre las hipótesis que manejan los investigadores se encuentra la posibilidad de que actuara de forma deliberada por encontrarse bajo los efectos del alcohol o de las drogas, que huyera presa del pánico tras el impacto o incluso que no llegara a ser consciente de haber atropellado al ciclista. No obstante, esta última opción es considerada, por el momento, la menos probable debido a las características del accidente.

Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil se han hecho cargo de las diligencias para reconstruir con exactitud cómo se produjo el atropello. Los investigadores analizan los vestigios hallados en la calzada, posibles restos del vehículo implicado, además de recabar el testimonio de los testigos que presenciaron el siniestro.

El objetivo principal de la investigación es localizar al conductor fugado y esclarecer las circunstancias exactas del atropello mortal en Pollença, así como determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del accidente y de la posterior huida del lugar de los hechos.

Este nuevo accidente mortal en Mallorca vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de los ciclistas en las carreteras de Baleares y la importancia de respetar las normas de circulación, mantener la distancia de seguridad y cumplir con la obligación legal de detenerse y auxiliar a las víctimas cuando se produce un siniestro vial.