Carlos Alcaraz – Sinner, en directo: resultado y última hora de la final del US Open en vivo
Sigue en directo la final del US Open entre Alcaraz y Sinner
Jannik Sinner y CarlosAlcaraz. Números 1 y 2 del mundo. Cuatro finales disputadas este 2025, Roland Garros y Wimbledon incluidas. Nueva York acogerá hoy domingo (20:00, hora española) la quinta con el US Open, el gran duelo generacional que ya ha tomado el testigo de la rivalidad entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.
¿Cuánto dinero se lleva el campeón?
A parte del reconocimiento deportivo de ganar el US Open, ambos tiene al frente la posibilidad de embolsarse cinco millones de dólares si son campeones, un 20% más que la edición anterior.
¿Cómo va el historial de enfrentamientos entre Alcaraz y Sinner?
Esta noche el murciano y el italiano jugarán su decimoquinto enfrentamiento con un balance positivo para Alcaraz con un 9-5. La última vez que se vieron las caras fue en el Masters 1000 de Cincinnati, donde ganó el español tras la retirada de Jannik por lesión.
¿Dónde se puede ver por TV y online la final del US Open?
Este Carlos Alcaraz–Sinner de la final del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de este operador privado, mientras que el tercero de ellos forma parte de un paquete de pago al que habrá que estar suscrito.
¿A qué hora empieza la final Alcaraz vs Sinner?
La gran final del US Open está previsto que comience a partir de las 20:00 horas en la Arthur Ashe de Flushing Meadows.
¡Bienvenidos a la final del US Open entre Alcaraz y Sinner!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a todos a otra gran final para la historia del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. ¡Arrancamos!
¿Qué significa esta victoria para el ranking ATP?
La victoria también podría afectar a la clasificación global. Curiosamente, Carlos Alcaraz fue el número uno más joven en la historia tras ganar el US Open en 2022. La última vez que lo fue hay que remontarse a noviembre de 2023.
Respecto a Sinner, su estancia en la cima suma ya 65 semanas consecutivas y deberá defender esta noche el título sino quiere que Carlitos le quite el puesto.