Alcaraz a Sinner: «Es genial compartir esto contigo, te veo más que a mi familia»

Alcaraz vuela, vuela alto, hasta aterrizar en el número uno del mundo que antes pertenecía a quien ahora se arrodilla en la Arthur Ashe. Consigue el murciano su segunda corona en el US Open, que a su vez es su sexto Grand Slam y el arribo de nuevo en la cumbre tenística. La final cultiva también la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, las dos mejores raquetas del mundo que gravitan en la misma órbita, una a la que sólo ellos tienen acceso.

«Jannik, lo que estás haciendo esta temporada es increíble, en cada torneo juegas a un nivel tremendo. Te veo más a ti que a mi familia, Jesús… Es genial compartir esto contigo. La pista, el vestuario, todo, contigo, y es genial verte mejorar cada día con toda la gente que tienes a tu alrededor. Enhorabuena por todo lo que has hecho en este torneo y por la temporada», le dijo al italiano.

Después repartió agradecimientos a su entorno más cercano. «A mi equipo, mi familia, tengo mucha suerte por teneros, el trabajo duro que hacéis por hacerme mejor, no solo en la parte profesional, también en la personal. Gracias por todo, cada logro que tengo es por vosotros, gracias a vosotros, y este no es distinto. Tengo suerte por tener a parte de mi familia aquí, mi madre y mi hermano pequeño están en casa, os quiero, gracias a todos».

«Hemos intentado estar tranquilos. Cuando calentaba antes de entrar a pista me lo decía el equipo. Y una vez ya jugando me he sentido muy bien. Me he sentido como si fuera un partido más. He sentido las piernas libres y eso es de agradecer. Se ha mostrado en el nivel y la confianza que he mostrado. Me alegra mucho».

«El corazón me iba tranquilo. Las piernas sí que estaban algo más tensas. Me temblaban un poco. En ese momento me ha venido a la cabeza el saque de 2022. He pensado hacer ese mismo saque. Estaba sacando muy bien cuando lo hacía abierto. Es el saque que más confianza me estaba dando en el último set. Sí, soy ese tipo de friki».