Adiós a los azulejos en la cocina: el sencillo truco de un experto para ahorrarte un pastizal en la reforma

Este truco de un experto para ahorrarte un pastizal en la reforma puede ayudarte a despedirte de esos azulejos de la cocina que no son nada bonitos. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que quizás hasta ahora no hubiéremos ni imaginado. Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas de referencia. A la hora de apostar claramente por una manera de cambiar la cocina en un abrir y cerrar de ojos. Con la llegada de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos ahorrará una buena cantidad de dinero en este tipo de trabajos que puede acabar siendo más sencillo de aplicar de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de darle una nueva vida a una cocina que puede acabar siendo tan barato que con unos euros conseguiremos un cambio significativo.

Los azulejos de la cocina se despiden

Será el momento de empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo que puede llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marque una cocina que quizás necesite una renovación. Las modas suelen cambiar tan rápidamente que quizás haya tendencias que desconocíamos.

Como el simple hecho de poner algunos detalles de alimentos, frutas o verduras, que en su día era algo común. Le acaba dando a la cocina un ambiente de antiguo que quizás no nos gustará. Estos días en los que necesitamos hacer de nuestra cocina algo diferente, podemos empezar a pensar en ese cambio de tendencia que puede ser esencial.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio significativo. Con un simple gesto que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo un extra de buenas sensaciones. Son tiempos de cambios que, sin duda alguna, puede acabar marcando un antes y un después.

Hay una manera de decirle adiós a los azulejos de la abuela o que denotan que vivimos en una casa pasada de moda, que quizás no sea lo que nos haga sentir a gusto por este tipo de detalles.

El sencillo truco de un experto para ahorrarte un pastizal en la reforma

Vas a ahorrar un pastizal en la reforma es algo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Son días de cambios y de tener en mente una serie de tareas que pueden ser esenciales. Tu cocina quedará como nueva con pequeños cambios que pueden ser claves.

Los expertos de Bauhaus nos dan con una serie de recursos que podemos poner en práctica para conseguir aquello que necesitamos y más. Un acabado perfecto nos estará esperando en estos días de cambios de cocina sin gastar de más:

Instalar azulejos nuevos sin quitar los viejos. Si lo que realmente está deteriorado en tu cocina es el suelo, existen varias opciones para renovarlo. Incluso puedes instalar unos azulejos nuevos sin necesidad de quitar los antiguos. Para hacerlo tendrás que elegir los materiales adecuados, como la cerámica en seco. Se trata de un tipo de azulejos en los que las baldosas se colocan sin adhesivos, de una manera muy sencilla. La parte trasera de cada pieza es de corcho, lo que también ayuda a mejorar el aislamiento. Con este tipo de material se reducen los costes de instalación y se evitan las obras. Además, tiene otra ventaja importante: se puede pisar al momento, nada más instalarse.

Poner azulejos de vinilo. Una idea para cambiar los azulejos de las paredes y del suelo es instalar un revestimiento vinílico, un material resistente y decorativo que, además, se instala muy fácilmente y sin obras. Lo tienes disponible en distintos diseños y formatos: baldosas para paredes y suelos, con forma de lama para pavimentos que imitan las tablas de madera, o en rollo. También lo encuentras con diferentes métodos de instalación y fijación: autoadhesivo o con sistema en clic. Como se trata de un material de poco espesor, no es necesario quitar los azulejos viejos del suelo o las paredes.

Cubrir los azulejos con microcemento. Puede que esta idea te parezca demasiado complicada para llevar a la práctica, pero en realidad no es así. El microcemento es un material muy adecuado para tapar azulejos viejos y su instalación es bastante sencilla. Aporta un aire moderno y decorativo, tanto en espacios de aire industrial como en cocinas de otros estilos. Existen varias formas de cubrir los azulejos con este material. Puedes emplear un kit de microcemento que incluye el producto en cuestión, una mezcla de resina y cemento, y un aditivo que aporta a dicha mezcla el color elegido. Una vez preparado, el producto es fácil de aplicar y se puede poner en paredes y suelos de azulejos. Una vez seco, la superficie resultante es lavable y de fácil mantenimiento.