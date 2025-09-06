Turquía – España: horario, cuándo se juega y dónde ver a la Selección gratis por TV en la clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol y la turca colideran el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Estos dos combinados comenzaron con victoria su camino hacia la Copa del Mundo y ahora se verán las caras en el Konya Buyuksehir Arena, donde el que salga victorioso se acercará más a su objetivo de estar en la cita mundialista el próximo verano. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver el España – Turquía.

A qué hora se juega el Turquía – España: el partido de la selección española

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a Turquía en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Esta Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y los de Luis de la Fuente quieren estar en esta cita. España arrancó su participación en el cuadro goleando por 0-3 a Bulgaria con los goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino y los otomanos también ganaron su encuentro, por lo que actualmente ambos están coliderando la tabla. El choque se disputará en el Konya Buyuksehir Arena.

Horario del España contra Turquía del partido de clasificación para el Mundial 2026

La UEFA ha programado este apasionante Turquía – España correspondiente a la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 para este domingo 7 de septiembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el choque en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que todo pueda comenzar de manera puntual en el Konya Buyuksehir Arena.

Dónde ver en directo gratis por TV y online el Turquía vs España

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir los diferentes partidos de la selección española de fútbol en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México fue RTVE. Este frenético Turquía – España de la jornada 2 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Esto quiere decir que el encuentro de los de Luis de la Fuente se podrá ver en abierto y gratis por la TV del ente público.

Por otro lado, todos aquellos seguidores de la selección española de fútbol masculino tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Turquía – España de la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 a través de la aplicación RTVE Play. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrá disponible su página web para que los usuarios accedan con un ordenador de forma cómoda.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, donde estaremos prestando especial atención a la selección española de fútbol. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Turquía – España de la jornada 2 del grupo E desde una hora y media antes de que comience el duelo. Cuando finalice publicaremos la crónica y compartiremos las mejores reacciones que lleguen desde tierras otomanas.

Dónde escuchar por radio en directo el Turquía – España

Aquellos hinchas de la selección española de fútbol masculino que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Turquía – España de la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNR, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Konya Buyuksehir Arena para contar todo lo que esté sucediendo en este vibrante encuentro.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Turquía – España

El Konya Buyuksehir Arena, situado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde Turquía y España se enfrenten en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Este campo, que es la casa del Konyaspor, fue inaugurado en 2014 y tiene aforo para unas 42.000 personas, por lo que se espera un gran ambiente en el partidazo del domingo. El combinado turco ha jugado siete encuentros allí y sólo ha perdido frente a Suecia e Italia, mientras que han logrado ganar a Holanda y Francia.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Michael Oliver para que dirija la contienda Turquía – España de la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. El austríaco Jarred Gillett será el responsable de analizar todas las jugadas polémicas que se le escapen a su compañero para, en el caso de ser necesario, avisarle y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Konya Buyuksehir Arena.