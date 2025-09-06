Alineación de España contra Turquía: Carvajal entra por Porro

La alineación de España para el encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026 que enfrentará al combinado nacional contra Turquía apunta a tener tan sólo un cambio respecto al equipo que formó contra Bulgaria el pasado jueves en Sofía. Y es que Dani Carvajal, esta vez sí, apunta a titular frente al combinado otomano, por lo que Pedro Porro comenzará en el banquillo.

En la portería no hay duda y Unai Simón será el titular bajo los palos del combinado nacional. En el lateral derecho apunta a estar la novedad, ya que Carvajal podría ser titular. En el costado izquierdo estará Cucurella, mientras que la pareja de centrales volverá a ser la formada por Huijsen y Le Normand.

En el centro del campo, Zubimendi seguirá en el corte, mientras que la creación de España será cosa de Mikel Merino y Pedri. Ambos estuvieron a un grandísimo nivel contra Bulgaria el pasado jueves en Sofía. El futbolista del Arsenal, incluso, hizo un gol.

Y para los goles, tampoco hay debate. Lamine Yamal atacará por la derecha, mientras que Nico Williams lo hará por la izquierda. Como principal referencia ofensiva, una vez más, estará Mikel Oyarzabal, el máximo goleador de la era Luis de la Fuente al frente de la selección española.

Un infierno para España

Turquía ha sido un particular ‘infierno’ para España a lo largo de su historia. En territorio otomano, la selección sólo ha conseguido la victoria en uno de los seis partidos que ha disputado. Ocurrió en la última visita, en 2009, también de camino a un Mundial y como vigente campeona de Europa. En aquella ocasión el equipo dirigido por Vicente del Bosque logró una agónica remontada (1-2) con un gol de Albert Riera en el 88’. En los otros cinco duelos, cuatro empates y una derrota.

Sin embargo, la historia reciente de los duelos entre España y Turquía es muy favorable para la selección española en los últimos tiempos, con siete partidos consecutivos invicta —cinco victorias y dos empates—. Además, España llega inmersa en la segunda mejor racha de partidos oficiales sin perder de su historia (26), y confirmó ante Bulgaria que su nivel de juego sigue siendo sobresaliente.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el duelo que enfrentará al combinado nacional contra Turquía: Unai Simón; Carvajal, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.